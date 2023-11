L’editorial Penguim Random House ha publicat una segona edició de «La Dama de Constantinoble», la novel·la d’aventures escrita per Pau Faner a partir de l’atac turc a Ciutadella de 1558.

Aquesta darrera obra del gran autor de ficció de Menorca ha obtingut, des del seu llançament, durant el mes d’octubre, una magnífica acollida, que ha motivat aquesta segona edició, i també impulsarà la publicació en castellà. «La llar del llibre» atorga la millor puntuació al llibre.

A la revista «Sapiens», l’escriptor Jordi Cabré destaca el patiment dels ciutadellencs que van perdre la llibertat després dels fets de ‘s’any de sa Desgràcia’ i van ser traslladats a Constantinoble, captius i sense futur.

Escriu Cabré: «Des del primer capítol, ja ens mostra amb un detall cinematogràfic, un ritme realista i un prisma humaníssim el setge dels turcs sobre Ciutadella a la meitat del segle XVI. No és la primera novel.la --ni l’última, suposo- sobre La Desgràcia, peró sí que n’és un exemplar magnífic, en termes de versemblança i tangibilitat».

«Sa guerra és així, va dir el pare, i és exactament així com la descriu Pau Faner. I així és l’esclavitud, que també queda descrita amb un detall i una cruesa esgarrifoses. I així era la derrota», afegeix Cabré

Un best seller

Pau Faner, amb la saviesa, l’experiència i la tècnica apresa després de tota una vida dedicada a la literatura ha escrit un best seller: «La dama de Constinoble», que ha publicat ‘La campana’, editorial del grup internacional Penguin Ramdom House.

Una novel·la on hi trobam el millor Pau Faner fabulador, lluny d’aquell temps d’escriptura automàtica que es transformava en textos surrealistes. Aquí trobam aventures i amor; una obra que és un cant a la llibertat i una crítica a la guerra.

Faner va enviar aquesta novel·la a la pàgina web de Penguin Ramdom House de manera gairebé anònima, tot just amb una breu referència biogràfica. Va passar un cert temps fins que va rebre la resposta: havia superat molts de filtres i que només n’hi mancava un, el de l’editora, Mireia Lite,.

Després van demanar-li per què essent un escriptor conegut que havia guanyat molts de premis etcètera, no l’havia confiada a un agent o un editor directament. Faner, aquell jove ciutadellenc que el 1971 va començar a escriure al carrer de Santa Bàrbara, va respondre que volia veure si la novel·la podia obrir-se camí per si sola, sense la col·laboració del seu llarg currículum.

Aventura i llibertat

Pau Faner aquesta que «La dama de Constantinoble té tots els ingredients d’una novel·la d’aventures, la qual cosa la fa molt entretinguda. El lector sempre està amb l’ai al cor, sempre pensa «I ara, què passarà?...». Hi ha escenaris molt variats, exòtics, fantasiosos –esclaus, harems, eunucs, amor, màgia--, hi ha protagonistes i antagonistes i hi ha un personatge femení que durant tota la novel·la cerca la llibertat». I aquesta és la fórmula: aventura i llibertat.

L’anhel de llibertat és un dels grans temes de la literatura universal, i Faner l’ha escollit per donar fons, sentit i contingut a aquesta història; i evitar que fos una mera novel·la d’aventures. I també ha volgut que el personatge central fos una dona, na Sola.