La interpretació del Cant de la Senyera va ser el moment més emotiu del Concert de Sant Esteve que dimarts va omplir les butaques del Palau de la Música de Barcelona. En aquesta ocasió, un dels integrants de la coral de l’Orfeó Català, el jove ciutadellenc Joan Marc Marquès, va desplegar la bandera de Menorca dalt l’escenari, juntament amb les estelades que mostraven altres cantaires del grup.

𝑬𝒍 𝑪𝒂𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒆𝒏𝒚𝒆𝒓𝒂



'Au, companys, enarborem-la

en senyal de germandat!

Au, germans, al vent desfem-la

en senyal de llibertat.

Que voleï!

Contemplem-la, en sa dolça majestat!'



Visca Catalunya lliure! #ConcertSantEsteve3Cat pic.twitter.com/4UJ6zGiqLy — (((𝙼𝚊𝚛𝚌 𝙿𝚘𝚛𝚝𝚎𝚝 𝙱𝚛𝚞𝚐𝚞𝚎𝚛a))) (@portet_bruguera) December 26, 2023

L’instant va ser captat per la retransmissió en directe del canal de televisió 3Cat i compartit en diferents missatges a les xarxes socials. Amb música de Lluís Millet i lletra d’un poema de Joan Maragall, el Cant de la Senyera va ser estrenat l’11 d’octubre de 1896 com a himne de l’Orfeó Català, però amb el temps es va popularitzar com un cant patriòtic més enllà de la coral.

La seva interpretació va ser prohibida pel règim franquista entre els anys 1939 i 1960, motiu pel qual s’ha convertit en un símbol del nacionalisme català juntament amb el Cant dels Segadors. D’ençà del 1912 és tradició que l’Orfeó Català l’interpreti com a cloenda del seu concert nadalenc. Des del 2012 i amb l’auge del procés independentista, la seva interpretació s’acompanya amb el desplegament d’estelades entre els cantaires i el públic dempeus. En aquesta ocasió, el públic va acabar l’actuació amb crits d’independència.