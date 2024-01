Al poble des Castell, la recuperació d’un espai emblemàtic com el Teatre Salón és cada vegada més a prop. El projecte acaba de passar un període d’exposició pública, pas previ perquè pugui sortir a licitació, a la recerca del constructor que farà realitat la restauració. Aquest és un projecte important al municipi més oriental de l’Illa, ja que suposa retornar la vida a una sala molt simbòlica, amb una llarga història al darrere.

La rehabilitació de l’immoble suposa una inversió d’1.592.222 euros, per a unes obres que es preveu que s’allarguin 16 mesos.

Com serà?

La reforma permetrà que l’edifici guanyi alguns metres, ja que tindrà un total de 612,5 metres quadrats de superfície construïda, quasi un centenar més dels 522,3 que tenia. Així, la planta baixa passarà de 248,5 a 257 metres quadrats, el primer pis creixerà en deu metres respecte dels 161,5 que ocupava abans. La segona planta tindrà gairebé les mateixes dimensions, 51 metres quadrats.

Allà on es guanya bastant d’espai és al soterrani, gràcies a la troballa d’un soterrani que estava amortitzat, que van localitzar els arqueòlegs que van fer les prospeccions arqueològiques, Borja Corral i Carlos de Salort. És així que el nivell inferior de l’edifici creixerà dels 62,3 als 132,8 metres quadrats, espai on s’ubicarà un camerino, una aula i la sala d’instal·lacions amb un aljub pluvial. A més, hi haurà uns banys i dues escales, una que condueix a totes les plantes de l’edifici i una altra per accedir a l’escenari del primer pis.

Al subsòl hi ha restes d’antigues cases de l’època britànica | Gemma Andreu

L’escenari estarà situat a la planta baixa, mantenint l’estructura original de la sala. Constarà de 28,4 metres quadrats i unes mides de set metres d’ample per 4,10 de profunditat. I just davant, el pati de butaques, de 95,2 metres quadrats i espai per a 86 localitats i espai per a persones amb mobilitat reduïda.

En aquest mateix nivell hi haurà el distribuïdor, les oficines de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament, lavabos, magatzem al costat de l’escenari i escales.

L’aforament de la sala es completarà amb una vintena de localitats més a les llotges del primer pis, on hi haurà també dues aules, lavabos i les escales.

El nou Teatre Salón tindrà al segon pis l’estudi radiofònic de Ràdio Es Castell, amb una cabina.

La reforma i ampliació de l’immoble s’ha fet tenint en compte el caràcter històric, ja que va ser fundat al voltant de 1869 per Joan Ludovic, i va rebre diferents denominacions, Casino La Armonía, Casino d’en Ludovic, Casino de la Esperanza. És així que el projecte destaca el respecte a la composició de la façana, recuperant el vermell anglès i les finestres emmarcades de blanc. I es mantindrà la configuració tipològica i estructural de l’edifici i es restauraran i conservaran l’escala, les llotges i el prosceni originals.

Està previst que quedin a la vista, amb vidres a terra, les restes descobertes de les antigues cases de l’època britànica, del segle XVIII.