El toque artístico ha sido desde siempre un elemento con presencia en la fiesta de los Premis Protagonistes de la Vida Menorquina, pero en las últimas ediciones su peso está creciendo. El cambio de formato, dejando atrás el modelo de cena, para derivar hacia una estructura de gala, vino marcado por las exigencias de la pandemia, pero todo apunta a que ha llegado para quedarse.

Prueba de ello es que la fiesta que tendrá lugar este sábado, a partir de las 19 horas, en el Teatre des Born de Ciutadella, donde la entrega de premios, que incluye también los galardones periodísticos Mateu Seguí Puntas, Domingo Marquès y Andrés Casasnovas, la música jugará un papel principal.

Maria Camps, que también cantará una pieza, se encarga por tercera vez de la dirección artística del evento

Una nueva etapa en la que, por tercera vez, la cantante Maria Camps asume las labores de dirección artística. Este año, explica, con motivo de la conmemoración de dos reconocimientos tan importantes como son la declaración de la Menorca Talayótica como patrimonio de la humanidad y el 30 aniversario de la declaración de la Reserva de Biosfera, «hemos querido dar a la cita un toque más festivo».

Y para ello se ha decantado en la elección de un grupo con una propuesta tan dinámica y alegre como la de The Swing Crusaders, una banda, defiende, «muy solvente y que suene muy bien, como si fuera una big band» a pesar de que está integrada por cuatro músicos, con un joven invitado para la ocasión.

Una formación de gala integrada por Pere Arguimbau a la guitarra, Josep Lluís Pons a la trompeta, Pablo Millas al contrabajo y Guillem Pons a la percusión, cuatro músicos de carrera, que beben de la tradición jazzística, y que estarán acompañados por una de las grandes promesas musicales de la Isla, el trombonista Toni Pons, de tan solo 14 años.

The Swing Crusaders es un proyecto musical que ronda ya los diez años de historia y que ha ido creciendo al son de la fuerza que ha ido cogiendo en la isla el baile lindy hop, muy ligado a la música swing. Una conexión que les ha llevado a participar en la que se ha convertido en uno de los eventos estrella del Menorca Jazz Festival, el Lindy Exchange.

Su receta es la de dar una vuelta, con su particular estilo, a los estándares de la música jazz. Para la gala de este sábado han seleccionado los siguientes: «Dig In» (Harry Allen), «Doxy» (Sonny Rollins), «All of me» (Gerald Marks & Seymour Simons) y «32 Bar Riff» (Leonard Reed). En un momento de la noche, los ritmos de swing estarán acompañados por otro elemento artístico gracias a la participación de un grupo de bailarinas de lindy hop.

Raíz local

En el cierre de la gala interpretarán su particular versión de una canción de raíz menorquina, «A la Vall», de los Sis de Ponent. También mirará hacia la Isla otro de los temas escogidos para la velada, «Sa nuvia d’Algendar», en este caso con un ritmo y tono más íntimo para uno de los momentos más emotivos de la noche, el homenaje in memoriam a quienes nos dejaron el año pasado.

The Swing Crusaders, con su característico estilo festivo y bailable, serán el hilo conductor artístico de una gala en la que una vez más se apuesta por poner sobre el escenario el talento local. En un principio estaba previsto que la participación del joven Toni Pons se redujera a una intervención, pero finalmente, aprovechando que ya había actuado en alguna ocasión con los ‘crusaders’, participará en todo el repertorio.

La directora artística de la gala reconoce que «siempre me gusta introducir un elemento joven, una manera de poner el foco en los músicos que tenemos consolidados en la Isla, que son de mucha calidad, pero también poner en valor el gran trabajo que se hace desde las escuelas de música y el Conservatorio; dos generaciones distintas que conviven en el escenario». En ese sentido, Camps defiende el hecho de poder celebrar una gala como la que organiza «Es Diari» con música en directo: «Es algo que le da mucha calidad al evento», concluye.

La gala podrá seguirse en ‘streaming’ en la web de ‘Es diari’

Por segunda vez en su historia, la gala de los premios Protagonistes de la Vida Menorquina será retransmitida en streaming. Ello será posible gracias al equipo TVBisbat de la Diócesis de Menorca, que se ocupará de todo el operativo técnico con el apoyo de un equipo de voluntarios. En total se movilizará a una decena de personas y la retransmisión se llevará a cabo con cinco cámaras. De las labores de realización se encargarán Toni Fullana, Sebastià Taltavull y Toni Cardona. El evento se podrá seguir a través de la página web de «Es Diari».