La il·lustradora i fotògrafa ciutadellenca Rosa Aguilera Bagur, de 25 anys, és l’autora del cartell de la festa de Sant Antoni, Dia de Menorca, que enguany ha editat el Consell insular.

Rosa Aguilera va rebre la proposta del Departament de Cultura del Consell insular per dissenyar el cartell, «la veritat és que em va fer molta il·lusió i tot d’una vaig acceptar. Vaig presentar tres propostes, entre elles la que finalment va elegir el Consell. Al principi vaig tenir dubtes en l’elecció, però vist en gros consider que era la millor proposta», assegura.

Sant Antoni Abat i el porquet centren en exclusiva l’interès del cartell, una il·lustració caracteritzada per oferir «un aire fresc que recupera la imatge del sant i el porquet», segons va subratllar el conseller de Cultura Joan Pons Torres dimecres a la presentació del programa i del cartell.

Altres treballs

El cartell de la festa de Sant Antoni no és el primer que Aguilera ha fet, donat que el 2018 va ser la guanyadora del concurs de cartells organitzat per Joventuts Musicals de Ciutadella. «El cartell va ser una imatge d’una al·lota que estava dins l’aigua amb una clau de sol com si estigués escoltant música, relacionant la imatge estiuenca de la mar amb la vocació cap a la música», assenyala.

L’any passat Aguilera va publicar un llibre amb il·lustracions i escrits propis, «Proyect(arte)», una compilació d’il·lustracions que combina l’art visual i els seus aprenentatges de l’autoconeixement com a alumna el 2021 i 2022 de La Akademia, de Borja Vilaseca.