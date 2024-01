«Me inspira bastante esta Isla», declaraba hace apenas dos meses y medio el reconocido DJ Franco de Mulero a los pocos días de mudarse a Menorca. El artista reparte su tiempo entre el entorno natural de su nuevo hogar y su estudio de grabación, donde actualmente está trabajando en un disco de música chill out/lounges. Fruto de ambas actividades verá próximamente la luz un nuevo álbum para engrosar su ya extensa discografía, un trabajo que llevará por título «Fet a Menorca» y que estará compuesto por once temas. Cabe destacar que, como seña de identidad, cada uno de ellos llevará el nombre de «alguna de las calas más espectaculares de la Isla».

Un álbum, apuntan desde su sello personal, For the Love of House, con el que trata de captar «la esencia de la Isla», que bebe del «sonido balear» y que aspira a ser la banda sonora de las puestas de sol de Menorca el próximo verano.

«Fet a Menorca» está en proceso, pero De Mulero acaba de terminar otro trabajo discográfico que no tardará en ver la luz en las plataformas de streaming. Se trata del álbum titulado «Mundo So Ham - Music for Inner Peace», que recoge música ambiental pensada para quienes, como él, practican yoga y meditación.

Este nuevo álbum de De Mulero llega diez años después de su anterior disco de meditación, «Ibiza Meditation». Recuerdan desde su discográfica que «está pensado para quienes practican disciplinas holísticas como el yoga, el reiki o la meditación, para quienes sufren de insomnio o simplemente para quienes buscan música para relajarse».

La inspiración para estas producciones la ha obtenido de «la gran belleza y paz que le ofrece la isla de Menorca», recalcan, «sus calas, sus campos, su naturaleza, de esa tranquilidad y paz que emana y que se encuentra en cada rincón».

El álbum incluye once canciones instrumentales, inicialmente producidas para sí mismo desde Menorca. Se trata de un álbum ambiental, sin batería, sin voces, «solo acordes bonitos, muy lentos y tranquilos, con piano, para poder conectar con tu ‘Yo Soy’ y transportarte a un mundo de paz, serenidad y amor», avanzan.

Nacido en Mallorca, Mulero creció en Eivissa, isla en la que inició una carrera que se prolonga ya durante 35 años como DJ y productor musical vinculado a la música electrónica.