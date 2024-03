Ciutadella Endavant denuncia que l’Ajuntament de Ciutadella hagi adjudicat el programa de Música al Carrer a una empresa que proposa remuneracions diferents per als grups que actuaran. Per contra, creuen que s’hauria d’haver encarregat la gestió a una altra, que proposava un preu fix per músic, que l’agrupació d’electors considera més just.

D’entrada, la formació que representa Carla Gener al Consistori de ponent celebra que l’equip de govern aposti perquè la música pugui tornar a sonar als carrers de Ciutadella. A partir d’aquí, «aquesta manera de funcionar no és la que creiem més oportuna».

L’Ajuntament va requerir pressupostos a tres empreses, perquè, amb un pressupost màxim de 10.000 euros (sense IVA), incloguessin la gestió, l’organització, els caixets dels músics, el muntatge i desmuntatge i la sonorització, detallen des de Ciutadella Endavant. Però «el que volem denunciar és que entre dues ofertes econòmiques de la mateixa quantia i complint les dues» amb les condicions, «hagi estat escollida l’oferta econòmica que no té una política de pagament establerta que sigui justa». Així, l’empresa adjudicatària ja concretava el que cobraria cada grup, «un duet per 400 euros, un duet també per 260 euros o un trio per 390 euros». En canvi, critiquen des de Ciutadella Endavant, «l’oferta que no va guanyar, en canvi, proposava un preu fix per músic».

Una altra qüestió que crea «malestar» en el partit d’esquerres és pels emplaçaments escollits per fer els concerts, ja que creuen que la pressió veïnal s’hauria d’haver tingut en compte. A més, també troben a faltar ubicacions com la plaça de Sant Antoni, per acostar la música a llocs com el Geriàtric Municipal. Ciutadella Endavant defensa que aquest programa hauria de tenir una gestió «totalment equitativa i transparent», que així «no es compleix».