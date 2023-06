Àngels Barceló, directora de «Hoy por Hoy» en la Cadena SER, se ha convertido en carne de meme tras su airada reacción al adelanto de las elecciones generales al 23 de julio. La fecha, en pleno verano, ha dado al traste con las vacaciones que tenían planificadas muchos periodistas tras un curso político especialmente intenso.

Una de las víctimas de este contratiempo ha sido la propia Barceló. Hoy en día ni siquiera los estudios de radio se libran de la presencia de cámaras, por lo que su gesto espontáneo de llevarse las manos a la cabeza ante el anuncio del presidente Pedro Sánchez se ha convertido en el vídeo viral del momento.

Cuando no has salido de una campaña electoral y te enteras de que tienes que entrar en otra en pleno verano: la reacción de Àngels Barceló que nos representa a todoshttps://t.co/EkYf4Swb4G pic.twitter.com/nRrmJxztlJ — Cadena SER (@La_SER) May 29, 2023

A la vista del revuelo generado, la periodista de la SER ha tenido que dar explicaciones sobre lo que se le pasó por la cabeza al conocer el adelanto electoral. Y aquí es donde Menorca tiene mucho que ver, la isla balear que elige desde hace muchos años para veranear, y más en concreto el municipio de Sant Lluís.

Con su padre de 90 años

En una entrevista al programa «Buenismo Bien» de la misma emisora, Àngels Barceló ha contado que desde el 14 de julio tenía previsto estar de vacaciones. «Digamos la verdad, ¿tenías reservado un apartahotel?», le preguna Quique Peinado. «Bueno, tengo billetes de avión», ha respondido la periodista, pero antes de que empezasen a bromear, ha pedido un momento para explicar «una parte seria», la razón personal tras su gesto.

«Es que es la semana que me voy de vacaciones con mi padre, que tiene 90 años, y que es la semana de su vida. Yo esa semana me llevo a mi padre a Menorca y es la semana de mis vacaciones con mi padre», ha confesado.

Desde la emisora de Menorca

Àngels Barceló también ha contado que no va a retrasar estas vacaciones porque «ya nos hemos medio apañado». «Yo trabajaré un poco desde Menorca, pero no, no, no, no lo voy a retrasar porque ya tengo los billetes y mi padre está super ilusionado. Entonces por eso me fastidió, sobre todo».