El PP ha ganado las elecciones en España, con el 99,73 % del voto escrutado. En concreto, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha logrado 136 diputados, se trata de 47 más que en los comicios de 2019. Por su parte, el PSOE tiene 122 escaños, 2 más. Vox mantiene la tercera posición, aunque pierde 19 parlamentarios, ya que consigue 33. Sumar se hace con 31 diputados, 7 menos que Podemos y Más País (ahora se presentan bajo la marca del partido de Yolanda Díaz) en los comicios de 2019.

Con este resultado, ningún bloque logra la mayoría suficiente para gobernar en España de forma clara. No obstante, el socialista Pedro Sánchez sí puede revalidar el gobierno si logra el apoyo de todos los partidos nacionalistas. ERC consigue 7 parlamentarios, 6 menos que en 2019. Por su parte, JxCAT-JUNTS se hace con 7 diputados, uno menos. EH Bildu mejorara su resultado y pasa de 5 a 6 escaños; mientras que el PNV pierde 1 y se queda con 5. El BNG se hace con un diputado. El cómputo de todas estas formaciones, el PSOE y Sumar es de 179, se trata de 3 más de la mayoría absoluta. En el caso de que el PNV no votase a favor del citado pacto, Sánchez también podría ser reelegido en segunda votación, ya que sólo son necesarios los 167 votos de la mayoría simple. Sin embargo, no puede descartarse que haya una repetición de elecciones.

Por su parte, UPN consigue uno y CCa, otro. Cabe destacar que la CUP se queda sin representación en el Congreso, donde tenía dos representantes. Es importante tener en cuenta que los partidos de derechas (PP y Vox) suman más que los de izquierdas (PSOE y Sumar). Otra de las claves de esta jornada electoral es que el bipartidismo sale reforzado; en 2019 lograron 209 asientos en la Cámara baja y ahora pasarían a 258.

Feijóo logra 317.291 votos más que Sánchez

La participación ha sido del 70,39 %; es decir, 4,16 puntos porcentuales más que en los últimos comicios. El PP ha cosechado 8.043.022 votos, 317.291 más que el PSOE, que ha logrado un total de 7.725.731. Por su parte, Vox ha conseguido 3.020.095 sufragios y Sumar 2.999.112.

Las últimas elecciones generales celebradas en España, en noviembre de 2019, las ganó el PSOE. El concreto, el partido liderado por Sánchez obtuvo el 28 % de los votos, que se tradujeron en 120 diputados; fue un resultado muy similar al de los comicios de abril de ese mismo año; exactamente tres escaños menos. Cabe recordar que se tuvieron que repetir las elecciones debido a la imposibilidad de formar gobierno.

El PP fue la segunda fuerza política en ambas ocasiones. La formación política presidida entonces por Pablo Casado se hizo con 20,81 % de los sufragios en 2019 y 89 diputados; 23 más que en abril, cuando los populares sufrieron un gran descalabro respecto a junio de 2016, cuando consiguieron 137 escaños.

En las últimas elecciones celebradas en España, Vox se convirtió en la tercera fuerza política, con el 15,08 % de los votos y 52 diputados; logró 28 escaños más que abril. Esto le permitió desbancar a Ciudadanos, que pasó de 57 escaños en abril de 2019 a 10 en noviembre de ese mismo ejercicio. La negativa de Albert Rivera a pactar un gobierno con Pedro Sánchez le supuso un desgaste de los que no han sido capaces de recuperarse. De hecho, no se han presentado al proceso electoral de este 23 de julio. Por su parte, Podemos mantuvo la cuarta posición, aunque empeoró de forma significativa su resultado: pasó de tener 33 escaños en abril de 2019 a 26 sólo siete meses después. Cabe precisar que con las marcas blancas con las que la formación morada se presentó en algunas comunidades llegó a los 35 escaños.

Pactos de gobierno

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tomaron nota del malestar de los ciudadanos por tener que repetir el proceso electoral, debido a la imposibilidad de los partidos políticos de llegar a un acuerdo para formar gobierno. Así, sólo dos días después de los comicios de noviembre ambos dirigentes anunciaron un preacuerdo. Sin embargo, PSOE y Podemos no lograron los 167 escaños necesarios para gobernar con mayoría simple tras la segunda sesión de investidura.

Tras unas intensas negociaciones, el socialista logró ser investido presidente del Gobierno de España el 7 de enero de 2020. En concreto, votaron a favor de Sánchez los 120 diputados del PSOE, los 35 de Unidas Podemos y sus marcas blancas, los seis del PNV, los dos de Más País-Equo, el diputado de Compromís, el de Teruel Existe, el del BNG y el de Nueva Canarias (1). Además, se abstuvieron los 13 diputados de ERC y los cinco de Bildu.