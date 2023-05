No hay mejor ocasión que una campaña electoral para ver a los políticos fuera de su zona de confort y tratando de captar la atención con fotografías o vídeos insólitos. En Més per Menorca han decidido convertir a su candidato a la presidencia del Consell, Josep Juaneda, en un particular hombre del tiempo que advierte de los peligros de un cambio de gobierno en la institución insular.

Situado frente a un mapa de Menorca cubierto por nubes, lluvias y viento, Josep Juaneda mira a cámara y explica: «A final de mes [de mayo] podría llegar una fuerte perturbación de la derecha y la extrema derecha, que podría provocar desprotección del territorio, más campos de golf, más puertos deportivos y más cambio climático». No podíem deixar de compartir amb els usuaris de Twitter la previsió meteorològica per als pròxims 4 anys 🙂 pic.twitter.com/6GedNfpB45 — Més per Menorca (@MesperMenorca) May 1, 2023 Pero el candidato ecosoberanista tiene la solución para dar la vuelta a este sombrío panorama. En el vídeo los nubarrones se disipan y el mapa de Menorca se llena de sol y flores para que Josep Juaneda continúe su discurso: «Un ola masiva de votos a Més per Menorca lo evitará, está en tus manos que las previsiones para los próximos cuatro años mejoren». Con la sintonía de TVE El vídeo en clave de humor que Més per Menorca ha colgado en sus redes sociales cuenta también con la participación de la número 2 de la lista al Consell, Noemí Garcia. Ella advierte de la llegada de un «viento recentralizador y de recortes que como siempre llega del centro de la Península con recortes en salud pública y en nuestra lengua y cultura». Como en campaña no se da puntada sin hilo, para hablar de centralismo el vídeo de Més per Menorca elige la sintonía de la información meteorológica de Televisión Española, no la de TV3 ni IB3.