Gabriela Cáceres Murcia, una hondureña de 44 años con 15 de residencia en Ciutadella, es la candidata del Partido Liberal Español (PLIE) al Consell. Licenciada en Administración de Empresas, está casada, tiene un hijo y trabaja en el sector bancario. Con ella iniciamos la ronda de entrevistas de 'Menorca - Es Diari'a los candidatos a presidir la máxima institución menorquina.

¿Por qué se ha decidido a entrar en política?

-Porque urge un cambio y mejoras para las personas..

¿Y por qué el PLIE?

-Porque es de centro. Trabaja lo social, pero también la empresa. Y esa armonía es ideal..

Su partido aboga por suprimir las comunidades autónomas. ¿Eso dónde deja al Consell?

-Lo propone desde un punto meramente administrativo. Mire, en la empresa privada es básico resolver los problemas a la gente. Y la administración debe ser igual de productiva y eficiente. Cabe eliminar ya las citas previas, en el Consell y los ayuntamientos. La covid ya pasó.

¿Y en la sanidad?

-Ahí sí se justifica. Pero, ojo, no podemos seguir perdiendo médicos por el requisito del catalán, ya que provoca colas exageradas. Comprendo que el idioma es fundamental, sea catalán o menorquín, pero si tu paciente ya te entiende en castellano, ¿por qué prescindir de esta mano de obra? Es más importante la salud que la lengua.

¿Qué propuestas específicas formula para Menorca?

-Apoyar a los vendedores ambulantes, para que estén regulados por el Consell. También asegurar la producción del campo y proteger el producto balear, para ponerlo en valor. Lamentablemente, en el supermercado aún sale más caro comprar un producto de Menorca que uno que venga de fuera. También apostamos por dar a los guardias forestales y vigilantes privados la condición de autoridades. Y queremos convertir la carretera general en una autovía, para adaptarla al tráfico. Pero somos conscientes que no solo vivimos del turismo, y por eso cabe formar en los oficios tradicionales. Cada día vemos como se demandan pintores o carpinteros, y eso no puede pasar. En la Isla no hay técnico por si se avería un coche electrico. Es esencial formar a los jóvenes para el futuro.

¿Y la Reserva de la Biosfera? ¿Es partidaria de limitar la entrada en Menorca?

-Sí, creo que cabe controlarla. Somos una isla turística, pero no podemos transformarnos en otra Eivissa. Ahora bien, el turismo no puede ser tan estacional. Es la única manera de proteger el comercio local y evitar que cierre. Para ello, cabría mejorar la comunicación aérea en invierno.

¿Se ve de consellera?

-Sí, claro.

¿Y a quién apoyará si de usted depende el nuevo gobierno del Consell? ¿Al PSOE o al PP?

-Apoyar a Susana Mora supondría más de lo mismo. Así que, si no hay otra opcion, daría mi voto al PP. Hace falta un cambio.