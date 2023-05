Alaior ha decidido continuidad. El PP seguirá gestionando el Ayuntamiento tras alcanzar una holgada mayoría absoluta. Su candidato, José Luis Benejam, sumará su segundo mandato con unos resultados que vienen a afianzar los alcanzados en las anteriores elecciones municipales. La izquierda, por su parte, no logra convencer y aleja Alaior de las políticas progresistas otros cuatro años.

El PP de Benejam no solo revalida la mayoría absoluta sino que la amplía. Y es que se ha quedado a tan solo 39 papeletas de obtener el octavo concejal. Asimismo, logra el mejor resultado -en lo que respecta a número de votos- de la historia del partido en el municipio.

Si se comparan los resultados de estas elecciones con las de hace cuatro años, el PP retiene 207 votos más al pasar de los 2.237 apoyos de 2019 a los 2.444 actuales. Así las cosas, serán siete los concejales encargados de gestionar el Ayuntamiento, los mismos que los logrados en los comicios anteriores. Alaior sumará, por tanto, 16 años de gobiernos del PP en solitario y sin necesidad de pactos electorales. Igualará los ejercicios durante los que Alaior estuvo gestionado por la izquierda.

José Luis Benejam, visiblemente emocionado, aseguraba que «el pueblo, con esta victoria tan contundente, nos da su apoyo para que continuemos con el proyecto de municipio iniciado en 2019 y que tan buenos resultados ha dado». Y agregaba que «es el inicio de la segunda parte de lo que venimos desarrollando; estamos contentos, no por nosotros, sino por Alaior, porque lo que hacemos por el pueblo es positivo tanto para quienes nos han votado como para los que no lo han hecho», aseguró.

Por su parte, los partidos del arco progresista no logran convencer. La decisión de presentarse de forma separada no ha conseguido el efecto buscado de dar un vuelco radical a las políticas aplicadas estos últimos años.

Hay que recordar que la izquierda llevaba dos comicios presentándose bajo el paraguas de Junts per Lô. Pero para esta ocasión, el PSOE decidió recuperar sus siglas e ir en solitario. Y mientras que en 2019 la agrupación de partidos de izquierda reunió 1.966 apoyos, en esta ocasión la suma de las dos fuerzas se queda unos cien votos por debajo de esa marca tras ser respaldados por 1.863 alaiorenses. Aunque, en cuanto a ediles, mantienen los seis.

En concreto, el PSOE de Toni Mir ha movilizado a 932 votantes, lo que se traduce en tres concejales. Son los mismos que ha logrado la nueva coalición Avançam, formada por Més y Esquerra de Menorca, y liderada por Isa Allès, que se estrenaba en política. Curiosamente, las dos formaciones han obtenido una cifra prácticamente idéntica en número de votos. Avançam ha obtenido tan solo uno menos que el PSOE. Ya se intuye una dura oposición.

Toni Mir: «Teníamos confianza de que podíamos provocar un cambio»

Las fuerzas de izquierdas no escondían su pesar al no haber podido dar un vuelco a la gestión municipal. El socialista Toni Mir aseguraba que «teníamos confianza de que podíamos provocar un cambio y no ha sido así» y anunciaba que harán una oposición leal a sus principios. Pese a ello, se mostraba satisfecho, teniendo en cuenta que el PSOE ha estado ocho años diluido dentro de Junts. «Alaior ha demostrado tener una base socialista».

La candidata de Avançam, Isa Allès, también apelaba a la novedad de la coalición con unos resultados con los que «no podemos estar más contentos». Lamentaba, sin embargo, no haber llevado el cambio a Alaior.