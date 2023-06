La del PSOE ha sido la lista más votada en Maó y en Es Mercadal y la más votada entre los partidos de izquierda en Ciutadella. Pero solo en el primero tiene garantías plenas de gobernar. En los tres municipios se llevan a cabo estos días reuniones entre los grupos con concejales electos para llegar a acuerdos de gobierno y el reparto del poder municipal. Así está el pactómetro a día de hoy.

MAÓ

El primer asalto entre el PSOE (ocho concejales) y Ara Maó (cuatro) se celebró este martes por la tarde entre dos delegaciones de cada grupo. Curiosamente, en cada una de ellas había un abogado. Ha sido la primera toma de contacto en la que cada grupo puso sus condiciones y las negociaciones continuarán. El único acuerdo, de momento, es mantener silencio ante la opinión pública sobre lo hablado. La experiencia de ocho años con gobierno en común aventura un acuerdo relativamente fácil con áreas de gestión para los doce concejales y muy probablemente la plaza de primer teniente de Alcaldía para el grupo minoritario, pero es una hipótesis. Ara Maó ha perdido votos y representatividad, lo que no quita que mantenga exigencias para asegurarle al PSOE estabilidad durante la etapa que se inicia dentro de diez días.

CIUTADELLA

La igualdad de los resultados entre el PSOE (cinco concejales) y PSM-Més (cinco) y un tercer partido de izquierda ejerciendo de árbitro, Ciutadella Endavant (uno) complica el panorama. Los tres son necesarios para alcanzar la mayoría absoluta, once ediles de los 21 de que consta la Corporación, pero nadie otorga su voto gratis. Ciutadella Endavant, liderado por Sebastià Servera, celebró el lunes una asamblea para acordar las líneas de negociación y este martes por la tarde tenía previstas sendas reuniones por separado con los otros dos grupos. Este miércoles tiene prevista otra asamblea para valorar la primera tanda de contactos y el jueves se reúne con el PP, cuarto actor de la trama municipal (el quinto es Vox), que ha reivindicado su derecho a gobernar por ser el ganador (nueve concejales). Esa posibilidad necesita de la abstención de Ciutadella Endavant, aunque es poco probable. La prioridad de este grupo es que gobierne la izquierda, no a cualquier precio. Servera se muestra muy crítico con la gestión de los últimos cuatro años y está dispuesto a entrar en el equipo de gobierno «si se dan las condiciones», dice, aunque no revela cuáles son esas condiciones. Un equipo fuerte y con más dedicación a la gestión municipal es una de ellas. No entra en el probable reparto de la Alcaldía, «es cosa de ellos y no tiene por qué interferir en el gobierno», argumenta Servera. El PSOE, por su parte, se considera moralmente, además del número de votos, ganador por la izquierda y merecedor de la vara de alcalde. «La gente se ha manifestado diciendo que quiere un gobierno de izquierda pero liderado por otro partido. Por coherencia no cederemos por una silla. Nuestro ascenso coincide con su bajada (la del PSM), el liderazgo es nuestro», explica Sandra Moll, secretaria del PSOE de Ciutadella. Aún no se han sentado a hablar PSOE y PSM-Més.

ES MERCADAL

Las diferencias son tan escasas que cada uno de los tres partidos ha ganado en algún ámbito. El PP (cuatro concejales) ha ganado en Fornells, la Entesa (cuatro) en Es Mercadal y el PSOE (cinco) en el conjunto del municipio. La diferencia en votos entre los dos últimos es de 27 votos a favor del PSOE, que le saca 96 al PP. A este le separan 69 de la Entesa. Estos dos últimos grupos disputaron ste martes el primer round de conversaciones afrontado con una predisposición de entendimiento. Un pacto entre ambos, poco probable desde el punto de vista de contrastre entre programas, sería la única vía para descabalgar la opción del PSOE. Jesús Gomila es el más votado y se ve alcalde, pero todo ha de negociarse aún.