La renuncia por sorpresa de dos de los consellers electos por el Partido Popular ha obligado al candidato, Adolfo Vilafranca, a afrontar cambios en el organigrama del futuro equipo de gobierno del Consell, cuya toma de posesión se prevé para el mes de julio. El Partido Popular no ha previsto la incorporación de ningún conseller de Vox.

Las dos novedades sobre la lista inicial son Simón Gornés, que asumirá el área de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Cooperación Local, y Núria Torrent, que se convertirá en la nueva Consellera de Ordenación del Territorio. Habrá un séptimo conseller no electo para el área de Movilidad, pero todavía no ha trascendido el nombre.

Vilafranca, en Presidencia y Turismo

Una vez tome posesión como presidente, Adolfo Vilafranca también gestionará el área de Presidencia y Promoción Turística, que incluirá la gestión de Fondos Europeos, Vivienda, Ocupación e Innovación. Su número 2, Carmen Reynés, estará al frente de Bienestar Social, gestionando Atención Social, Dependencia, Tercera edad y Diversidad Funcional.

Tal como estaba previsto, al mando del área de Cultura, Patrimonio, Educación, Juventud y Deportes, estará Joan Pons Torres. El que fuera durante seis años presidente de Sa Fundació fue otro de los independientes que se incorporó a la lista popular.

Economía y Servicios Generales estará bajo la batuta de Maria Antònia Taltallvul, un departamento que engloba Industria y Agricultura, de acuerdo con su perfil profesional.

Las dos novedades

Las novedades en el equipo de gobierno se producen tras la renuncia ante notario que han firmado Elvira Capó y Manu Morales, según informa el Partido Popular de Menorca, alegando «motivos personales y laborales».

Siguiendo el orden de la lista, un veterano de los populares menorquines como Simón Gornés se pondrá al frente del departamento de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Cooperación Local. En los últimos años ha trabajado en el departamento de Patrimonio histórico del Consell y era uno de los aspirantes a dirigir la nueva Agencia Menorca Talayótica.

Por su parte, Núria Torrent estará al frente de Ordenación del Territorio y Turística. En su caso, el PP destaca que cuenta con 20 años de experiencia como asesora jurídica y desde el 2003 ha gestionado el departamento de Urbanismo y Gobernación y Actividades en el Ayuntamiento de Ciutadella.

Un conseller no electo para Carreteras

El compromiso de Adolfo Vilafranca de reducir el aparato político del Consell de Menorca se traducirá en una reducción del número de directores insulares. No obstante, todavía no se ha concretado este segundo escalón del organigrama. Lo que sí habrá es un séptimo conseller no electo, que será el encargado de una de las áreas más compleja de la institución: Movilidad, Transportes y Carreteras.