Cuando Héctor Pons Riudavets empezó a escribir su discurso de investidura como alcalde de Maó a buen seguro desconocía que el contexto político adverso al que estaba haciendo alusión en su borrador, y que acentuó en su parlamento para enfatizar aún más el valor de la victoria obtenida por el PSOE en Maó, iba a ser tan y tan adverso. Héctor Pons se convirtió este sábado en el único alcalde de la formación socialista en Menorca para el mandato que acaba de empezar. Un auténtico oasis del PSOE tras los fiascos monumentales de las negociaciones en Ciutadella y Es Mercadal.

Héctor Pons se mostró abierto al diálogo,«me pongo a disposición de la oposición para buscar consenso en los retos más importantes», diálogo que en primera instancia deberá mantener con su socio potencial, Ara Maó, con el que todavía no hay un pacto cerrado de gobernabilidad. Pese a ello, este sábado fueron para Pons los votos de sus cuatro concejales, cuyo ánimo fue asegurar un gobierno progresista en la ciudad. Bien se encargó de recordarlo el número uno de la agrupación de electores, Jordi Tutzó, en su intervención. La discrepancia con el PSOE radica en el reparto de áreas, y en concreto se estarían disputando Urbanismo. No la ofrece el PSOE en una propuesta de pacto que en principio caducó este mismo sábado, pero la quiere Ara Maó para tener un margen real de desarrollo de su proyecto de cambio social.

Los concejales del nuevo mandato en Maó, en las escaleras del Ayuntamiento | Katerina Pu

Una vez constituida la mesa de edad formada por el propio Héctor Pons y Catalina Ferrer, y con los 21 concejales habiendo ya tomado posesión de su cargo, se presentaron tres candidaturas a la alcaldía: de Vox y de PP que se votaron solo a ellos mismos, y del alcalde Héctor Pons, quien, una vez con la vara de mando en sus manos, recordó logros pasados, con superación de crisis incluida, y enumeró objetivos de futuro, con la mano tendida tanto a los grupos como a las administraciones superiores pese a la ausencia de feeling político. Destacó, en un gesto de concordia con Ara Maó, la colaboración leal con la hasta ahora líder de la agrupación Conxa Juanola, a la que dirigió palabras de sentido agradecimiento.

En su discurso, Pons expuso que los resultados electorales son «un apoyo claro al trabajo realizado y un aval para continuar con la transformación de la ciudad» porque «todavía hay muchos retos por afrontar». Enumeró un puñados de ellos, algunos enquistados como son el nuevo diseño del vial del puerto o la reforma de la Esplanada. Goza de una mayoría clara, con Ara Maó, pese a lo cual «las opiniones de todos deben ser escuchadas y tenidas en cuenta». En referencia a varios asuntos recurrentes en el municipio, el alcalde aseguró que «debemos huir de debates estériles que solo hacen ruido y superar temas del pasado».

Mateu Aínsa, del PP, prometió desde la oposición «trabajar para todos, nos hayan votado o no, para solucionar los problemas de la ciudad. Entre todos debemos conseguir una ciudad mejor». Jordi Tutzó, de Ara Maó, también puso de relieve su voluntad de trabajar «por una sociedad más justa, solidaria y resiliente», para resolver cuestiones como vivienda, energía y agua. También reivindicó su peso en la izquierda municipal. Por parte de Vox, Xisco Cardona, afirmó que «ya hemos entrado, solo el comienzo», con «ideas claras y distintas». De hecho, fue el único, por ejemplo, en aludir a la defensa de la unidad de España y de la figura del Rey.