Tiempos pasados fueron mejores en Cala en Blanes. Así lo atestiguan empresarios y residentes, que no dudan al señalar que la urbanización de Ciutadella es hoy una sombra de lo que fue. A pesar de que recibirá este verano a varias decenas de miles de turistas, gracias a los numerosos hoteles y complejos de apartamentos que cada pocos días renuevan entradas, esto no se traduce en una actividad especialmente destacada en la oferta complementaria, ni siquiera en un año récord en cuanto al número de visitantes que llegan a la Isla. De hecho, las expectativas han sido tan desalentadoras para algunos, que por lo menos una decena de restaurantes han preferido no abrir y jugar a verlas venir de cara al próximo año.

También en la edición impresa: Quejas por la nula inversión en el mantenimiento de la urbanización



Los restauradores, preocupados, piden acciones de mejora