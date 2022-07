Los docentes se preparan para aplicar, de momento en cursos impares y de forma progresiva, el currículo que prevé la nueva ley educativa, la Lomloe, a partir de septiembre. El cambio es significativo, implica nuevas formas de enseñar que acaban con las asignaturas estancas, que priman el aprendizaje en competencias, la transversalidad y la autonomía del alumno, y a todo ello se suma que llega tras dos años de cansancio por todo lo vivido con la pandemia de covid-19 en las aulas.

Aún así y pese a las resistencias –los sindicatos de la Junta de Personal Docente no Univesitario de Menorca pidieron en abril que se aplazara la aplicación de los nuevos currículos a 2023–, el Centre de Professorat de Menorca (CEP) no es partidario de más esperas.Sus responsables ven el cambio de modelo que propugna la ley como una oportunidad para impulsar una educación creativa y del siglo XXI, en la que prima el aprendizaje competencial y no tanto el ejercicio memorístico de retener los contenidos, una forma de dar clase y de aprender que, afirman, corresponde a un modelo que caduca, el del siglo XIX.

«Este cambio hay que hacerlo, es posible, no hay que tener miedo, si se hace bien, es una oportunidad», asegura Caterina Antonio, directora delCEP. Es hacia donde evoluciona la enseñanza en los países más avanzados, explican desde el centro de formación del profesorado adscrito a la Conselleria de Educación, que desde marzo viene organizando formaciones para preparar al profesorado para este nuevo reto. Precisamente las jornadas celebradas este fin de semana en el Llatzeret de Maó, donde se han realizado talleres y se han expuesto experiencias educativas innovadoras, han servido de preparación para este cambio que los docentes tienen que poner en marcha en clase tras las vacaciones de verano. En ellas han participado unos 200 docentes, la mayoría de Menorca pero también de otras islas. Neus Massanet, del CEP de Formentera, opina que ya «hay muchos docentes formados» para poner en práctica los nuevos currículos en las aulas este próximo curso, y otro profesor de Primaria de Formentera, Dani de la Dueña, cree que «los cambios siempre dan miedo pero esperar no tiene sentido». «Lo mejor es que se implante el nuevo modelo lo antes posible para ver las dificultades e ir mejorando», añade Caterina Antonio.

Uno de los temores expresado por docentes asistentes a estas jornadas se refiere a las sucesivas modificaciones que han sufrido las leyes educativas. Temen realizar un esfuerzo que quede en nada si después un cambio político supone un nuevo giro en la normativa.

Por otro lado, algunos profesores consultados sí creen en la necesidad de este nuevo modelo pero ven muy justo el tiempo de preparación para aplicarlo, y destacan que por ahora en Balears solo hay borradores de los currículos que se derivan de la Lomloe. Otros opinan que muchas de las acciones educativas que se plantean ya se vienen realizando sobre todo en etapas como Infantil y Primaria y sin embargo ven más complicado su puesta en práctica en Secundaria y Bachillerato. El 12 de septiembre será un examen para todos, con la promesa de Educación que habrá flexibilidad y acompañamiento para esta nueva etapa.