La Dirección General de Emergencias del Govern planteó la puesta en marcha del servicio de socorrismo en Cala Mitjana en 2016 y desde entonces el Ayuntamiento de Ferreries tiene ese requerimiento sobre la mesa sin que, a día de hoy, seis años después, se esté prestando cobertura a esta playa que recibe miles de visitantes.

Así lo afirma el PP de Ferreries, al tiempo que denuncia «la temeridad» de que una de las playas con más densidad humana no cuente con socorristas. El servicio se presta ahora desde Cala Galdana. Ante las explicaciones de la alcaldesa, Joana Febrer, de que el Consistorio retrasa la medida por una cuestión de presupuesto el PP responde que «la seguridad de las personas no puede depender de una cuestión de presupuesto» y que el Ayuntamiento «bien que encuentra dinero para otros temas no tan importantes».

Respecto a los problemas de saturación de personas y coches, los populares reclaman que el Ayuntamiento habilite una segunda zona de aparcamiento en Cala Galdana, que permita reducir la presión sobre las calles de la urbanización; que finalice ya las obras del parking grande en Serpentona, para absorber los vehículos de quienes van a Macarella a pie; y que analice la movilidad de las personas que trabajan en la urbanización, sus horarios, paradas y tarifas específicas, «de manera que se pueda hacer un verdadero uso del transporte público para ir a trabajar».