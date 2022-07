El Ayuntamiento de Maó urgió ayer al Ministerio de Defensa a dar una respuesta «inminente» a su petición de poder extraer un mayor caudal del autorizado inicialmente en los pozos militares, que tradicionalmente se usan de reserva y a los que este año ha habido que recurrir un mes y medio antes de lo habitual ante la «crítica» situación en la que se encuentra el sistema de abastecimiento de agua del municipio. El caudal autorizado se ha quedado pequeño, está prácticamente agotado, y la primera teniente de Alcaldía y responsable de Medio Ambiente, Conxa Juanola, explicó que necesitan una «respuesta inminente, el agua la necesitamos para ya y para poder llegar hasta el final del verano», subrayó.

Desde el equipo de gobierno realizaron la petición formal la semana pasada y también se han hecho gestiones particulares con el objetivo de conseguir una respuesta positiva. No es la primera vez que el municipio reclama poder sacar más caudal del autorizado, pero Juanola explica que esas peticiones, que se suelen producir en las postrimerías del verano o suelen ser denegadas porque el Ministerio de Defensa siempre requiere una reserva estratégica.

«Este año está siendo el más difícil», aargumentó Juanola, quien espera que el Ministerio sea sensible con las necesidades urgentes del municipio. La empresa concesionaria del servicio de agua en Maó, Hidrobal, ha trasladado al Ayuntamiento que están «realmente preocupados» ya que en las actuales circunstancias y si no se toman medidas de forma inminente «no puede garantizar al cien por cien el suministro», advirtió Juanola, hizo hincapié en que la solución al problema, más allá de la urgencia actual, no está en extraer más agua de los acuíferos, sino en reducir la demanda con la acción de particulares, empresas y administraciones.