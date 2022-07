El nuevo director de la ONCE en Menorca, Higini Sanchís, se ha fijado entre sus objetivos aumentar en diez trabajadores la plantilla de la organización en la Isla. «Llevo un mes en Menorca conociendo los trabajadores y afrontamos el reto con ilusión. La isla cuenta con 95 afiliados, una cifra bastante buena y un total de 45 trabajadores, circunstancia que preocupa porque nos cuesta encontrar gente con discapacidad. Quien esté interesado en trabajar que se ponga en contacto con nosotros, porque estaríamos encantados de recibirlo, principalmente personas con un mínimo del 33%», afirma.

Graduado en fisioterapia y técnico superior en administración y finanzas, Higinio Sanchís llega a la isla procedente de Valencia tras 20 años de afiliación a la organización nacional de ciegos. Reivindica la importancia de incorporar trabajadores para dar servicio al conjunto de la isla: «Ahora mismo tenemos una plantilla un poco reducida, aunque también es cierto que no nos ha acompañado la suerte porque hay varios trabajadores de baja. Lo ideal sería que, mínimo, tuviéramos diez empleados más».

Por otro lado, el nuevo presidente de ONCE Menorca ha reclamado facilidades a los ayuntamientos para la instalación de espacios de venta de productos de la organización. En toda la isla solamente hay cinco quioscos de venta de cupones. «Ojalá dependiera de nosotros, pero es complicado porque hay ayuntamientos que no facilitan las autorizaciones para colocar los nuevos quioscos al considerar que la estética no es la adecuada para una determinada ubicación, como por ejemplo una plaza», afirma.