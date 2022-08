Los partidos del Govern (PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca) han presentado un total de 80 enmiendas consensuadas al anteproyecto de la Ley Menorca Reserva de Biosfera que aprobó el Consell insular el pasado mes de abril. Son 54 enmiendas de modificación, 18 de adición y ocho de supresión, un extenso peinado del texto que afecta a 40 artículos y cinco disposiciones y que busca principalmente limitar las competencias que Menorca se arroga en el texto pisando las que son propias del Estado y de la Comunidad Autónoma en temas como los espacios naturales protegidos y la biodiversidad, el control sobre la zona del dominio público marítimo-terrestre y la ordenación del litoral.

Entre las propuestas de enmienda hay 59 acordadas entre los tres partidos del Pacte a propuesta del PSOE, que se ha centrado especialmente en limar o suprimir preventivamente aquellos artículos que entiende que entran en conflicto con las competencias estatales, ante el riesgo de que el ejército de abogados del Estado, muy celosos de los ámbitos competenciales, carguen tintas contra la nueva legislación por inconstitucional. Otras siete enmiendas corresponden a Unidas Podemos, que se muestra a favor del contenido de la ley e incluso propone reforzarla en aspectos como el control de la calidad del aire y la creación de carriles bici interurbanos.

Competencias

Capítulo a parte merecen las doce enmiendas aprobadas por iniciativa de Més per Mallorca, especialmente celoso en la defensa de las competencias propias de la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio y vigilante incluso con el redactado de la exposición de motivos de un anteproyecto de ley que Més per Menorca hace plenamente suyo al no haber presentado ni una sola propuesta de modificación respecto a lo aprobado por el pleno del Consell.

