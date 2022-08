El PP ha solicitado este martes al Consell de Menorca que garantice la bonificación del 100 por cien en el abono del autobús a partir de septiembre para evitar agravios de los menorquines respecto otros territorios como Mallorca o la Península, donde disponen de infraestructuras ferroviarias.

La presidenta de los populares menorquines, Misericordia Sugrañes, insta a la presidenta Susana Mora a llevar a cabo la misma medida que el Consell de Eivissa, gobernado por PP y Ciudadanos, que ha decidido complementar con fondos propios el 50 por ciento que aportará el Estado hasta alcanzar la gratuidad.

Sugrañes lamenta la «escasa sensibilidad» de la presidenta del Govern balear, Francina Armengol y el «silencio» de Susana Mora. «No se trata de una cuestión de fondos porque hay dinero, básicamente porque la incapacidad de gestión propicia una baja ejecución de los presupuestos y esta genera remanentes para usarlos en momentos como este», ha reivindicado.

«Tenemos una situación complicada y no parece que vaya a corregirse a corto plazo. Hay una obligación de ayudar a las familias, especialmente los más vulnerables. Poder viajar en autobús sin costes aligeraría el bolsillo ante el elevado precio de los carburantes», ha añadido.

La presidenta insular del PP ha lamentado que nadie del Consell de Menorca se haya pronunciado al respecto.«No sabemos si es porque están de vacaciones, porque no les interesa el tema, les parece bien que nos discriminen, por no importunar a Armengol o entre ellos, al tratarse de un área gestionada por Més per Menorca», ha recordado.