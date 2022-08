Las primeras medidas del decreto de ahorro energético del Gobierno, que obligan a apagar escaparates más allá de las 22 horas y a controlar la temperatura de los locales, han entrado en vigor en Menorca entre un clima de indignación empresarial por los reiterados fallos en el suministro que se están produciendo en las últimas semanas en pleno apogeo de actividad, la última en la noche del martes en Es Pla de Ciutadella.

En las últimas semanas se han sucedido los cortes prolongados de luz en enclaves tan turísticos como Ciutadella, Fornells, la zona portuaria de Es Castell o el centro de Maó, provocando enormes problemas tanto económicos, como de operatividad a los negocios y quejas entre los clientes que terminan afeando la imagen del destino.

Desde Endesa defienden que los problemas que están surgiendo no responden a problemas de sobrecarga de la red, sino a averías particulares de cada zona. La de la noche del martes en la zona de Es Pla de Ciutadella afectó a casi 600 abonados y desde la empresa aseguran que se trató de una avería en el cableado subterráneo y a las posteriores maniobras para recuperar lo antes posible el suministro mientras se reparaba el fallo. El apagón, el tercero en las últimas semanas según explican empresarios de la zona, se produjo a las 23.30 horas, todavía en servicio de cenas, dejando un panorama a clientes a media cena porque el gas no puede funcionar sin los extractores eléctricos, caos en los cobros y malas opiniones en las implacables redes sociales.

Lo explica uno de los empresarios afectados, Jaume Cateura, del restaurante S’Amarador de Ciutadella, quien revela que ya está rastreando el mercado en busca de un generador. «Me estoy buscando la vida porque esto no puede ser, es desesperante. Ayer (por el martes) fue a las 23.30 horas, pero el otro día fue una hora antes, nos está fallando el suministro: arroces a medias, peleas, gente que no quiere pagar… Tenemos problemas cada dos por tres, esto es una cosa grave». En su ejemplo se ven reflejados muchos negocios que desde que empezó la temporada alta están sufriendo apagones en horas de actividad comercial, restándoles negocio y prestigio en el peor momento del año.

El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería y Restauración de Menorca (Caeb), José Bosch, lamentaba ayer que los restaurantes «pagamos barbaridades de luz y merecemos un servicio y un mantenimiento porque siempre las averías coinciden con los momentos de más actividad». Es lo que les lleva «a mal pensar que se están produciendo sobrecargas en la red. Hay que reclamar a Endesa o a Red Eléctrica, a quien corresponda, más cuidado y precaución». En el caso de los locales de restauración, explica, «contratamos potencias muy elevadas por miedo a que salte la luz, pagamos todo el año una potencia muy alta para evitar problemas y luego pasa esto».

Los empresarios subrayan que hoy en día «se te va la luz y es el caos». No en vano, por ejemplo, las cocinas de gas no pueden ponerse en marcha si no funcionan los extractores, que son eléctricos. Los medios de pago con tarjeta se caen y se generan muchos problemas a la hora de cobrar, más todavía cuando el dinero en efectivo escasea cada vez más en las carteras de los clientes. Ni qué decir la losa que supone la proliferación de las malas opiniones en grandes portales que se han convertido en referencia para muchos viajeros.