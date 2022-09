Las escoletes de Menorca encaran el nuevo curso escolar con incertidumbre sobre la manera de actuar y muchas dudas en torno a la gratuidad del último curso del ciclo de educación de 0-3. Las aulas abrirán a partir del 9 de septiembre en Ciutadella y del día 12 en el resto de municipios y las maestras deberán acoger a todos los alumnos «sin tener muy claro cómo proceder, porque seguimos estudiando los cambios y las novedades».

Las directoras de las escoletes de la Isla con las que este diario ha podido hablar coinciden en que las decisiones del Govern balear «se han tomado con precipitación y todavía hay que perfilar algunas cosas». Aunque el curso escolar empieza hoy, 1 de septiembre, para los docentes, «todavía no se han podido resolver todas las incógnitas», comentan. «Nos han dado muy poco tiempo y se ha querido hacer todo muy rápido en agosto», lamentan.

Cuestiones a resolver

El Govern balear anunció la gratuidad de la escolarización de los niños de 2-3 años a finales de julio y aprobó el Decreto ley que regula esta medida a mediados de agosto. Sin embargo, no envió a los centros educativos y los Ayuntamientos el convenio que expresa los detalles de la gratuidad hasta el pasado martes. «No damos abasto para tenerlo todo solucionado en septiembre», le reprenden al Ejecutivo.

«Hay mucha incertidumbre y miedo, la letra pequeña nos hace dudar», comentan las directoras de las escoletes. El Consell de Menorca y los ayuntamientos se reunieron ayer para, precisamente, compartir esos interrogantes, analizar el convenio y definir un marco de actuación común. «Todavía hay que determinar cómo afrontamos la suspensión del cobro de las cuotas y aclarar cómo deben ser las nuevas ordenanzas municipales», avanza Miquel Àngel Maria, conseller de Cultura y Educación.

En estos momentos hay consistorios que no tienen claro cómo aplicar la gratuidad ni tienen establecidos los nuevos precios para el resto de horas que no cubre el Govern —que tan solo se hace cargo de cuatro horas durante diez meses—. «Seguimos con la dificultad de no tener la suspensión ni modificación de precios públicos para el inicio de curso, tendrán que ser los servicios jurídicos y económicos los que nos indiquen cómo proceder», explican desde algunas concejalías de Educación de la Isla.

En vista de las circunstancias, aún hay una serie de cuestiones a resolver y «el convenio propone dos meses de moratoria para que los ayuntamientos puedan actualizar sus ordenanzas», según cuenta Miquel Àngel Maria. A pesar de ello, el Ayuntamiento de Es Castell ya aprobó ayer, en un pleno de carácter extraordinario, la suspensión del cobro de cuotas de los alumnos matriculados del tercer nivel de educación infantil.

Previsiones

En general, si bien las incertidumbres son una realidad, también hay mucha ilusión y ganas de avanzar y aplicar de la mejor manera posible estos cambios en las escoletes. «La gratuidad es un paso muy importante y estamos muy contentas de que se haya dado», explican desde la Cooperativa de Escuelas Infantiles de Maó. «Es una medida que beneficiará, sobre todo, a las familias más vulnerables de Menorca», agregan.

Sin saber muy bien cómo actuar ni cómo afrontar un posible aumento de la demanda en los centros de educación infantil, las directoras de las escoletes confían en que «con la buena voluntad del Consell, los ayuntamientos y los equipos directivos vamos a sacar adelante este curso, como siempre».