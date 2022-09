El coordinador del Gob Menorca, Tòful Mascaró, considera que el Govern balear no ha hecho los deberes en la limpieza de los torrentes y ha recordado que el septiembre del año pasado se registraron importantes lluvias torrenciales en el centro de la Isla con graves consecuencias económicas.

«Nosotros creemos que no se han hecho los deberes, porque a pesar de hablarse mucho en su día después queda todo difuminado. Es cierto que son trabajos que con un año no es suficiente, pero como mínimo se debería haber planteado cómo se hace la gestión integral de toda la cuenca, y con nosotros no han contactado», ha precisado.

Mascaró ha explicado que el cambio climático se está haciendo notar en Menorca e interpreta la granizada del pasado mes como un «aviso», y advierte que las lluvias torrenciales del año pasado podrían repetirse.

«En su momento reivindicamos la necesidad de tener una gestión más acurada de nuestras cuencas hídricas, de los sistemas de recogida de agua y de los torrentes para intentar evitar sucesos como el vivido el pasado septiembre para minimizar los daños. Se hacen cosas puntuales, pero falta una visión global», ha señalado.

El dirigente ecologista también ha emplazado a la ciudadanía a realizar un esfuerzo y mejorar la situación. «El cambio climático es una consecuencia de nuestra manera de vivir y debemos buscar como entre todos podemos revertir esta situación. Tenemos derecho a estar enfadados, aunque es necesario exigir a nuestros gobernantes que se lo tomen en serio», ha remarcado.