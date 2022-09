A medida que los invitados accedían al pasillo del interior de la prisión donde se celebraba el acto, dos funcionarios les hacían entrega de una octavilla con su protesta y una pulsera que reivindica un plus «legítimo y digno de insularidad, en especial para los de Menorca, que sufren triple insularidad». Tanto ACAIP-UGT como CSIF y, por otro lado, Tu Abandono me puede matar boicotearon el acto y no acudieron en desacuerdo con el Gobierno.

«Hartos de promesas incumplidas», lucían en sus camisetas, en las que clamaban por mejoras retributivas, carrera profesional o aumento de plantillas. Respecto a la falta de personal, que cuestiona la seguridad de los funcionarios puesto que solo hay uno por módulo, la directora, María González, dijo que en la actualidad «la relación de puestos de trabajo que han de formarla 112 trabajadores está completa, pero son una plantilla joven y hay bajas por maternidad y paternidad, por lo que no quiere decir que sea suficiente, y ahora está muy ajustada». Explicó además que, al margen del trabajo que representan los 45 internos, los funcionarios gestionan las penas de medidas alternativas, el tercer grado y todos los departamentos de la prisión. La directora no quiso valorar si falta o no más seguridad para los funcionarios, pero sí admitió que «al ser un centro pequeño con un RPT también pequeño, puede notarse la diferencia con otros que lo tienen más numeroso cuando se producen bajas». No hay bolsa de interinos a la que poder recurrir, comentó. González Valbuena se mostró comprensiva con los funcionarios, y señaló que Instituciones Penitenciarias está negociando con los sindicatos y, por tanto, se valora que puedan teletrabajar como sucedió en la pandemia, y agrupar turnos para facilitar la conciliación familiar, ya que la mayoría son de fuera de la Isla, «pero no podemos hacerlo aquí ahora porque no hay cobertura legal».