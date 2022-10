El Partido Popular en el Consell considera que «son de extrema gravedad» los detalles desvelados por la carta de la exconsellera de Movilidad, Francesca Gomis, publicada el diario Menorca este viernes sobre las prácticas habituales de los cargos de Més per Menorca en el departamento. En concreto tildan de «inadmisible que los directores insulares cobren sin ir a trabajar y nadie los cese».

La presidenta del PP en la Isla, Misericordia Sugrañes, pedirá explicaciones a la presidenta del Consell. «Los menorquines tienen derecho a saber si Susana Mora era conocedora de estas prácticas y, a pesar de ello, no hizo nada o, si en cambio, no lo era porque no se entera de lo que pasa en su gobierno».

El PP considera un «insulto a todos los menorquines que un director cobre casi 50.000 euros al año y no acuda a su puesto de trabajo de forma regular y total impunidad». E igualmente graves son las «deslealtades» a las que se refirió Gomis en su escrito en «Es Diari». «No es que los tres partidos que conforman el tripartito no se fíen entre ellos (...), sino que los altos cargos ocultan información a sus superiores». Algo «muy preocupante y es la demostración de que los pactos de gobierno acaban pasando factura y que la izquierda no es de fiar».

Silencio de los aludidos

Los directores insulares señalados por la misiva de la exconsellera, Damià Moll y Elena Vílchez, declinaron ayer hacer declaraciones a Menorca-Es Diari para dar su versión o replicar lo dicho por Francesca Gomis.