La presidenta del PP Menorca, Misericordia Sugrañes, ha solicitado este miércoles al Consell Insular que presione al Gobierno para mejorar las frecuencias de la ruta aérea de Obligación de Servicio Público (OSP) con Madrid.

Sugrañes ha recordado en un comunicado que la conectividad entre la isla y la capital del Estado es esencial para los menorquines. «Es un problema grave y el Consell no puede quedarse de brazos cruzados como si este tema no fuera suyo. Menorca tiene derecho a mejorar la conectividad con Madrid porque las actuales condiciones del servicio no responden a las necesidades que tiene la isla», ha destacado.

Sugrañes ha exigido al Gobierno una respuesta «inmediata» para incrementar el número de frecuencias, ya que consideran que la actual oferta de plazas es «insuficiente».

«Lo necesitamos para poder salir de Menorca para ir a la capital por motivos de placer o laborales, así como para aprovechar la conectividad que ofrece Barajas a otros destinos. También lo necesitamos para atraer turistas y propietarios de segundas residencias», ha enfatizado.

La presidenta de los populares menorquines ha acusado a la presidenta del Consell, Susana Mora, de abandonar a la sociedad menorquina.

«Han abandonado la ciudadanía con el beneplácito de Susana Mora y Francina Armengol. Lo vemos a diario con la falta de inversiones en los presupuestos generales del Estado, en el convenio de carreteras, la falta de sensibilidad en el transporte público, en los retrasos injustificados en la instalación del cable principal y de las baterías prometidas», ha sentenciado