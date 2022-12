Algunas de las medidas compensatorias que se ofrecen para paliar la pérdida de jornadas de trabajo en el mar son de muy difícil aplicación en la flota de arrastre balear, como es el uso de redes más selectivas. Así lo señaló ayer la consellera de Agricultura y Pesca, Mae de la Concha, quien avanzó que se estudiará si otra de las medidas posibles, realizar cuatro semanas seguidas de veda podría representar un recorte menor en los días totales de pesca. «Tenemos que estudiar qué representaría esta medida», manifestó, «en vez de un 7 por ciento de reducción se nos ofrece un 3,5 por ciento», pero es una opción que todavía debe de ser analizada.

En cuanto a las medidas de selectividad, por tamaño de las redes y del pescado, no se ven viables por el Govern, dado que la pesca de arrastre en las Islas es multiespecie. «Aquí los barcos no salen a pescar un solo tipo de pescado sino que en las redes entran 30 o 40 especies distintas, cada una con un tamaño diferente, esa medida del tamaño de las redes no la podemos aplicar, aquí no podemos contar con ella», lamentó la consellera.

De la Concha destacó «la paradoja» que supone este acuerdo de Bruselas, y es que «a medida que nos va reduciendo la posibilidad de pescar en Balears, aumenta nuestra importación de pescado de otras zonas donde la protección, cuando existe, es muchísimo menor», afirmó.

Desde la Federación de Cofradías de Pescadores de Balears, su secretario, Antoni Garau, declaró a «Es Diari» que la decisión se toma «sin suficiente base científica» y que dicho acuerdo responde a «una política de hachazos, están masacrando al sector de la pesca de arrastre». Aconsejó a los pescadores llevar a cabo una «gestión inteligente de los días que tocan» porque «esta es una batalla perdida, es un acuerdo que va a misa y nos tendremos que someter». En un día de desánimo y crispación, Garau añadió que en la UE «hay países con intereses pesqueros y otros a los que les importa un pepino, España tiene una posición débil y debe plegarse a la mayoría».