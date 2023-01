Menorca ha cerrado el año 2022 con 2.312 personas sin trabajo, prácticamente la mitad que en diciembre de 2021, un 46,5 por ciento menos. Si bien la estadística ahora no refleja los fijos-discontinuos que cobran prestación pero no están en las listas del paro, la Isla sigue la tónica de descenso del desempleo que se ha registrado en Balears.

Patronal y sindicatos realizan valoración diferente sobre estos datos: los sindicatos reclaman mejoras de salarios, mientras la patronal cuestiona la estadística y pide más productividad.

Maria García, secretaria general de Pime Menorca: «La reforma dificulta la comparativa con otros años»

La secretaria general de PIME, María García, opina que la reforma laboral dificulta comparar la situación actual con la de otros años porque «no podemos saber cuántos fijos-discontinuos son estrictamente turísticos y cuántos no» y recuerda que están cobrando prestación aunque no figuren en las listas del paro. «Hay una distorsión del mercado de trabajo» y personas que «a lo mejor no se volverán a ocupar al inicio de la temporada», como muchos jóvenes que este verano trabajaron en servicios, «pero sus expectativas no son seguir, en septiembre las empresas notaron su cese». 2022 ha sido un año con movilidad y problemas para configurar plantillas, eso «ha supuesto un incremento de salarios para fidelizar trabajadores», sobre todo en restauración.

Juan Andrés Bernabéu, portavoz de Comisiones Obreras: «Nos preocupan los salarios y la sobrecarga de turnos»

El portavoz de CCOO, Juan Andrés Bernabéu, declaró ayer que «todos nos tenemos que felicitar por el descenso del paro» y sobre la posible distorsión de la radiografía del mercado laboral, con más fijos-discontinuos, afirmó que «nosotros lo entendemos como una garantía de continuidad en el empleo para los trabajadores». Ahora el objetivo del sindicato es que los convenios colectivos «reflejen subidas salariales». También preocupa que se cumplan los días de descanso y no haya «sobrecarga de turnos» en especial en la restauración y la hostelería. Bernabeu advirtió de las muchas incertidumbres, «demasiadas», que hay en el horizonte económico y el temor de que estas redunden en perjuicio de la contratación y en peores condiciones de trabajo.

Joana Maria Mora, vicepresidenta de CAEB Menorca: «Mejora el empleo pero falta productividad»

Joana Maria Mora, vicepresidenta para Menorca de Caeb, apunta que los datos de facturación y los beneficios de las empresas en 2022 han sido similares a los de 2019, mientras que el empleo ha mejorado, por lo que considera que «falta mejorar la productividad». Para Caeb el nuevo cálculo de los datos de desempleo no refleja una situación real. En cuanto al balance del año pasado, Mora cree que la movilidad del personal se ha dado sobre todo en restauración; en el sector que domina, la construcción, afirma que falta mano de obra especializada como oficiales de primera, maquinistas y chóferes. La presidenta balear de Caeb, Carmen Planas, destacó ayer en un comunicado que el aumento de contratos indefinidos es «gracias al empuje y la fortaleza de las empresas de Balears».

Ana Landero, secretaria de acción sindícal de UGT: «No habrá consolidación sin subidas salariales»

UGT Balears calificó de «históricos» los datos laborales con los que se cerró 2022, pero advirtió que este 2023 «no habrá consolidación económica y laboral si no hay una subida de salarios generalizada y una reducción de cargas de trabajo». Así lo manifestó la secretaria de Acción Sindical de UGT, Ana Landero, quien destacó que las cifras de afiliación y paro de diciembre «no se habían tenido en la vida» en el último mes del año, aunque recordó que todavía hay 35.851 personas que quieren trabajar en el archipiélago y «no pueden». Landero señaló además que la afiliación ha descendido un 4 % en diciembre en relación a noviembre por el final de la actividad turística, por lo que reclamó seguir trabajando para desestacionalizar la economía a través de la prolongación de la temporada.