Vetllada de premis a la gala d’‘Es Diari’

La família d’Editorial Menorca i del MENORCA • «Es Diari» han celebrat la nit d'aquest dissabte la gala anual de Sant Antoni, durant la qual es lliuraren els premis «Protagonistes de la vida menorquina» i els guardons periodístics que impulsa el rotatiu. Va ser en l’emblemàtic escenari del Teatre Principal de Maó.

Unes 400 persones han assistit a un acte que, per segon any consecutiu, consistia en una gala i no en el tradicional sopar de Sant Antoni, que es va deixar de fer arran de la pandèmia. Entre els presents, destacar a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, el president del Parlament, Vicenç Thomàs, la presidenta del Consell, Susana Mora, el senador per Menorca, Cristóbal Marquès, a més de batles i càrrecs públics de les diferents institucions de l’Illa. I amb ells, representants d’Editorial Menorca, amb la presidenta del consell d’administració, Carmen Serra al capdavant, així com l’editor d’«Es Diari», Josep Pons Fraga.

Premiats

Els premis «Protagonistes» 2022 han estat per al millor jove xef d’Europa, l’alaiorenc Pau Sintes, en la modalitat d’activitats econòmiques; el GOB Menorca, en activitats socials; Manuela i Iwan Wirth, en activitats culturals; i el regatista maonès Joan Cardona en la categoria d’activitats esportives.

Enguany, el jurat que ha valorat la concessió d’aquests guardons, ha decidit concedir un Far d’Honor, distinció extraordinària que contemplen les bases i que ha rebut a títol pòstum el filòleg, polític i poeta Joan Francesc López Casasnovas.

Pel que fa als premis periodístics, tres van ser els premiats. El xef i investigador gastronòmic, Pep Pelfort va rebre el Premi Andrés Casasnovas de gèneres periodístics per a majors de 25 anys. La jove estudiant Rosa Morlà va obtenir el Premi Mateu Seguí Puntas, de reportatge, entrevista i article d’opinió per a autors menors de 25 anys. I en la categoria de fotografia i vídeo, l’obra guanyadora del Premi Domingo Marquès va ser un treball audiovisual de Damià Coll.

El guió

Va ser precisament Guiem Soldevila i amb la guitarra, l’encarregat d’encetar la vetllada, justament amb la cançó inspiradora del treball guanyador del Premi Domingo Marquès. Una actuació que va deixar pas a la primera intervenció de la nit, a càrrec de l’editor d’«Es Diari», Josep Pons Fraga.

Aquesta nit especial del rotatiu insular la va conduir el director de la publicació, Josep Bagur, formant parella artística amb Juanjo Orfila, cap de rotativa i glosador, que va nodrir de versos i rimes els primers instants de la nit.

Josep Bagur va recordar que aquesta gala pretén ser un moment carregat d’«emocions polides i de sentiment menorquí; és per noltros, per Es Diari, una oportunitat per atracar-nos a la societat menorquina, de la qual creim que som un element important».

L’acte va comptar amb diferents actuacions. En un context mundial en el qual les guerres colpeixen els cors, es dedicaren unes paraules de solidaritat amb el poble d’Ucraïna. És així que la pianista ucraïnesa Ulyana Popovych puja a l’escenari, per interpretar «Kolomyjky», de Mykola Kolessa.

Tot seguit arribava el moment de lliurar els premis periodístics. El primer a entregar-se va ser el que rep el nom de Domingo Marquès, que el senador per Menorca, Cristóbal Marquès, va entregar a Damià Coll.

El premi Mateu Seguí Puntas el van rebre els pares de Rosa Morlà, qui no va poder assistir a l’acte per estar immersa, a Barcelona, en època d’exàmens. En nom seu, Maria Pons Serra i Bosco Morlà Allès van recollir el guardó, de mans del rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot.

La darrera de les distincions, el premi Andrés Casasnovas, la va rebre Pep Pelfort de mans de l’administrador de la Diòcesi, Gerard Villalonga.

El guardonats amb els Premis Periodístics. | Gemma Andreu

Per a l’entreacte, abans de passar als lliuraments dels premis «Protagonistas», es va comptar de nou amb la presència de Guiem Soldevila a l’escenari del Teatre Principal. El músic va interpretar «Abans de tu», un poema inèdit de Sònia Moll que ha musicat per al disc «Intimari». Després, amb l’acompanyament de la cantant Maria Camps, oferiren un dels imprescindibles de Soldevila, «Godotus».

Abans de passar a la concessió del Far d’Honor, s’afegí a la vetllada una altra artista reconeguda del panorama insular, Maria Àngels Gornès, qui al llarg de la seva carrera ha compost poemes d’autors menorquins, entre ells, Pere Xerxa, és a dir, Joan López Casasnovas.

Com no podia ser d’altra manera, Gornès va formar parella amb el seu fill, Guiem Soldevila, i junts van tocar «Mariners sense barca», de López Casasnovas.

El Far dels «Protagonistes»

Josep Bagur va recordar la importància del llegat que deixa Joan López, des de la seva «imprescindible» participació en la transició política a l’Illa, fins a les seves aportacions com a investigador i defensor de la llengua pròpia de Menorca. Sempre, amb una «intel·ligència natural privilegiada» i ple de «generositat, sempre a disposició de tothom».

La presidenta d’Editorial Menorca, Carme Serra, va ser l’encarregada de fer entrega del Far d’Honor a títol pòstum. El recollí el germà del filòleg, l’economista Guillem López Casasnovas. Emocionat, recordà com, a casa, li deien Nan, que «vol dir tot el contrari del que va ser, un gegant de les lletres». De fet, «els meus fills rallaven de la Nanipèdia» per referir-se al seu conco, perquè ho sabia tot de les paraules. I és que, com destacà López, Joan es refugià en el món de les lletres davant del desencís que li generava la política, convertint-se en el «seu port segur», a l’aixopluc dels clàssics. És així que, qui fora professor de l’institut Josep Maria Quadrado des de 1976 i fins a la jubilació, va erigir-se en el far que il·luminava el seu entorn.

Quant als premis «Protagonistes», el president del Parlament va lliurar el guardó a Pau Sintes, qui agraí primerament el suport de la seva família, així com a la societat menorquina en general, des de productors a historiadors, que contribueixen a fer i descobrir, sempre, un poc més de la gastronomia illenca.

Entregà el premi el president del Parlament, Vicenç Thomàs, destacant del premiat la «seva estima pel producte local i la tradició», que són fruit de l’admiració per la gastronomia que ha après a casa seva.

Tot seguit, el batle de Maó, Héctor Pons, va entregar el premi a Jesús Mendez, avi del regatista Joan Cardona, que no pogué assistir per trobar-se a Singapur per una competició. A través d’un vídeo, l’esportista va agrair la distinció i felicità a la resta de guardonats, per uns «premis que són tan importants per menorquins de tota la vida com noltros».

La presidenta del Consell, Susana Mora, va entregar l’estatueta al president del GOB, Carlos Coll, qui va recordar els 45 anys d’història de l’entitat, tot agraint que «Menorca sempre va respondre i ho segeix fent», recolzant les iniciatives del GOB.

En darrer lloc, la presidenta del Govern, Francina Armengol, va pujar a l’escenari per concedir el premi a Hauser & Wirth, que va recollir la directora de la galeria, Mar Rescalvo, en nom de Iwan i Manuela Wirth, que eren a Hong Kong i que van enviar un vídeo per agrair el premi. Per la seva part, Rescalvo. destacà la gran acollida que ha tingut el projecte, com ho demostra que en dos anys han visitat la galeria més de 115.000 persones.

Entre premi i premi, es va comptar amb les actuacions de Dani Juanico, Chiara Oliver, els germans Clàudia i Joan Perelló i, per tancar la gala, la pianista Ulyana Popovych i la soprano Maria Camps van tancar la nit amb una obra de Margarida Orfila, «Joc d’àngels», i un clàssic de Joan Manel Serrat, «Lucía».