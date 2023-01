El Ayuntamiento de Ciutadella rechaza los 760 días que entidades como el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears fijan como plazos para la concesión de licencias urbanísticas. Así lo apuntó ayer, durante el primer pleno celebrado en el remodelado Saló Gòtic, el concejal de Urbanismo en el municipio de ponent, José López, quien aseguró que buena parte de estas demoras son atribuibles a los propios solicitantes.

«Los retrasos no son solo atribuibles al Ayuntamiento», apuntó López, quien recordó que cuando los técnicos de Urbanismo requieren subsanar alguna deficiencia, a menudo pasan meses hasta que el particular (o su arquitecto) lo devuelve corregido o con el documento requerido. En este sentido, consideró que no se puede tomar la fecha de entrada del primer registro para valorar los retrasos, ya que eso sería, por tanto, muy matizable.

Aún así, el edil responsable de este departamento reconoció que a menudo las gestiones son complejas y que en Urbanismo siempre haría falta más personal. Recordó que el número de arquitectos ha aumentado de dos a tres, y que se han hecho cambios para ganar agilidad. Por ejemplo, evitando duplicidades entre los dos arquitectos técnicos, de manera que, ahora, cada uno es responsable de media ciudad, lo cual permite que tengan un conocimiento más exhaustivo de unas zonas más reducidas.

Por otro lado, se refirió también el concejal a que no es fácil encontrar personal, ya que muchas veces los profesionales prefieren trabajar en el ámbito privado. De ahí, que cueste contar con una plantilla estable.

En su moción, rechazada por el equipo de gobierno, el Partido Popular solicitaba un recuento de expedientes no resueltos actualmente, los días de retraso que acumulan y los motivos. López avanzó que se elaboraría un documento, aunque sin especificar ni los retrasos, ni sus causas, «porque habría que mirar expediente por expediente», trabajo que restaría aún más agilidad.