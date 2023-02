Los ciudadanos de Balears ya están notando en sus bolsillos la eliminación de la bonificación que el Gobierno hacía en el precio de los carburantes. De este modo, llenar el depósito de gasolina cuesta unos 14 euros más. El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears, Joan Mayans, ha precisado que este pasado miércoles, 8 de febrero, la gasolina 95 se vendía a 1,717 euros el litro, mientras que el pasado 31 de diciembre (último día del citado descuento) estaba a 1,641 euros el litro. Por tanto, se trata de un incremento del 4,76 %.

A esto hay que añadir que el último día de 2022 aún se descontaban 0,20 euros en cada litro, por lo que realmente el consumidor pagaba 1,441; es decir, 0,276 euros menos que actualmente. El depósito medio de un coche de gasolina tiene entre 45 y 65 litros; si se toma como referencia un repostaje de 50 litros, el coste se ha incrementado en 13,8 euros. Cabe precisar que algunas empresas hacían sus propios descuentos el año pasado, pero ahora los siguen aplicando; por tanto, la situación es la misma.

En el caso del diésel el incremento no ha sido tan significativo porque el precio del carburante se ha abaratado un poco. En concreto, el pasado 31 de diciembre costaba 1,735 euros el litros, mientras que este pasado miércoles valía 1,724; es decir, 0,011 céntimos menos. Sin embargo, esta bajada no llegan a notarla los consumidores, puesto que desde el 1 de enero de 2023 no se descuentan los 0,20 euros del Gobierno. Por tanto, ahora llenar el depósito de de diésel cuesta unos 9,45 euros más.

El presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Balears ha explicado que el precio del diésel se ha reducido porque las distribuidoras tienen las reservas llenas y, en general, el invierno no ha sido tan frío como se esperaba. No obstante, ha avanzado que todo apunta a que se encarecerá, ya que desde el pasado 7 de febrero están en vigor las sanciones por comprar diésel a Rusia, que era el principal emisor.

En este punto, ha dejado claro que se trata de una previsión, ya que en la evolución del coste del carburante influyen muchos factores, además de los efectos de la guerra en Ucrania. Así, hay muchas expectativas por la evolución de la economía de China. «Si despierta vamos a tener un problema, porque el gigante asiático es el principal consumidor de diésel y los precios se incrementarán», ha advertido. Además, ha precisado que también influye la cotización del precio del euro frente al dólar.

¿Debe volver la bonificación del Gobierno?

Preguntado por si debe volver la bonificación del Gobierno, Mayans ha respondido que no cree que vuelvan a aprobarla. Sin embargo, ha reclamado que si lo hacen «no nos obliguen a nosotros a adelantar el dinero, porque nos ha supuesto un esfuerzo muy grande, e incluso, a algunos tener que financiarnos para poder hacer frente a ese adelanto».

En este sentido, ha puesto como ejemplo que en Portugal lo que han hecho ha sido aprobar una rebaja del impuesto de hidrocarburos.