El pleno del Consell rechazará el próximo lunes el recurso presentado por la empresa que gestiona el servicio de la ITV en Menorca contra la sanción de 9.000 euros que le ha impuesto el gobierno insular por incumplir las bases del contrato. De este forma se desbloquea el expediente sancionador que se comunicó a Certio a finales del año pasado y que le concedía un plazo de un mes para resolver el colapso que sufre la cita previa. De no regularizar esta situación, la administración le impondrá una multa coercitiva a razón de 3.000 euros diarios que empezaría a contar a partir del próximo miércoles.

El expediente sancionador había quedado en suspenso en tanto que no se resolviera el recurso presentado por la empresa. De acuerdo con el contrato de la concesión, las citas para la ITV en Menorca no puede demorarse más allá de siete días, pero lo cierto es que el tiempo de espera habitual es de cuatro semanas y ha llegado a ser, en los peores momentos, de hasta tres meses. En su alegato, los representantes legales de Certio niegan que este retraso sea imputable a la empresa. Culpan a los usuarios que no se presentan a la cita que tienen reservada, a las dificultades para hallar inspectores en la Isla y a la falta de capacidad de las estaciones de Maó y Ciutadella para absorber más vehículos.

Los servicios jurídicos del Consell han rechazado estas alegaciones. Recuerdan que la empresa conocían las condiciones de las estaciones de la ITV de Menorca cuando optó al concurso, que no se ha registrado un aumento significativo del número de usuarios respecto a otros años, que si necesitan reducir la lista de espera podrían abrir los viernes por la tarde y los sábados, y que durante el último año se han incorporado al servicio cinco inspectores y un director, lo que demuestra que sí es posible hallar personal. El problema, apuntan desde el Consell, es que estos profesionales se han contratado para cubrir bajas o excedencias en la plantilla, no para reforzar el servicio como era necesario. En cuanto a los refuerzos con inspectores venidos de fuera, concluyen que solo se ha contado con una persona adicional durante 38 días.