Se autodefine como apasionado de la energías renovables, es ingeniero técnico industrial, director del parque eólico de Milà y una de las voces menorquinas autorizadas en esta materia. Rafa Muñoz asegura que todas las fuentes renovables son necesarias para hacer una verdadera transición energética y apuesta por la que viene.

¿Es una buena noticia contar con dos zonas aptas para la eólica marina en Menorca?

-En principio, sí. Si pensamos en la transición energética más allá del horizonte 2030, hay que recurrir a todas las renovables y, por densidad energética, a la eólica marina. Tenemos limitación de territorio y, si hemos de transicionar, no podemos pensar en el consumo eléctrico actual.

¿Hay que ir a más?

-Hemos de electrificar el transporte, hemos de pensar en sistemas alternativos para la movilidad terrestre y la marina. Energéticamente nos queda mucho por recorrer todavía. No podemos pensar que hemos de transicionar exclusivamente con fotovoltaicas, hay que pensar en la biomasa, el hidrógeno verde, que como vector necesita renovables para poder generarlo. A largo plazo hemos de plantearnos las eólica marina. En tierra no veo mucha predisposición para la eólica por limitación paisajística, territorial y ambiental. Entonces, si no la queremos en casa por el impacto, hemos de tenerla en algún sitio cercano y el que nos queda es el mar.

Dada la capacidad de generación de la eólica marina ¿no bastaría con un solo parque para abastecer la Isla?

-A falta de un estudio más detallado apunta que sí, ha de constatarse con más profundidad. ¿Que es muy probable que tenga un alto rendimiento? Sí. Pero hay que pensar que el régimen de vientos también está cambiando, hay afectación por el cambio climático, es difícil conocer cómo se acabará comportando, es una variable a considerar, pero todo indica que hay bastante capacidad de generación energética en estas dos zonas, no tan alta como la que puede haber en la zona del Cantábrico o en Canarias, pero la hay.

En todo caso, el plan acaba de ser presentado y no parece que será inmediato.

-Es difícil preverlo, requiere infrestructuras para que sea factible desde el punto de vista técnico. Creo que antes habrá que desarrollar los parques de la zona norte de Cataluña y del Cantábrico por varias razones. Allí hay más demanda energética e infraestructuras punteras, industria de transporte energético que facilitan la evacuación correcta de los excedentes.

¿Hay que asegurar primero esa infraestructura aquí?

-Es que no la tenemos, en Menorca primero habría que conseguir el tercer enlace con Mallorca, plantear dónde irían las infraestructuras y transporte en la propia isla, hará falta una nueva subestación eléctrica con capacidad para absorber y gestionar la energía que proceda de los parques eólicos marinos y plantear cómo se refuerza la línea de transporte de Maó a Ciutadella y después el excedente hacia Mallorca.

¿No ayuda la experiencia?

-La experiencia nos dice que esta planificación, salvo que haya mucho interés desde el punto de vista ministerial, se irá alargando en el tiempo.

¿Lo dice por el retraso con el que llegó el segundo cable?

-Estaba planificado para hace casi 20 años y hasta que no cayó el que teníamos no se ha ejecutado. Para decirlo claramente y, con perdón, somos el culo del mundo. Otra cosa es que aquí nos pongamos de acuerdo y hagamos piña y pensemos que tenemos algo que decir y que los principales beneficiarios deberíamos ser nosotros. Si no nos espabilamos, nos pasarán por encima.

¿Despierta entusiasmo o lo dejamos en expectación?

-Creo que hemos de ser proactivos, hemos de ser conscientes de que la acabaremos necesitando, trabajar en lo posible para que se haga a nuestra medida. Si no lo hacemos nosotros, nos vendrá impuesto desde el Ministerio y el negocio lo harán otros.