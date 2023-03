La concesión de una ayuda de 20.000 euros por parte del Institut Menorquí d’Estudis, para la elaboración de biografías de víctimas de la represión, de ambos bandos, durante y después de la Guerra Civil, ha sido recurrida y la comisión evaluadora deberá recalcular las puntuaciones dadas a los trabajos presentados. Así lo estima el historiador Marc Pallicer, quien defiende que no se le han tenido en cuenta distintos criterios, lo que habría dado una calificación superior a la obtenida.

Esta convocatoria sigue a otras anteriores para completar las biografías de todas las víctimas del conflicto, tanto nacionales como republicanas. De hecho, las bases estipulan que el estudio debe incluir «las biografías de un mínimo de 175 personas víctimas que murieron durante la Guerra Civil Española y durante la posguerra en el marco de la represión de ambos bandos, en Menorca, o de personas de origen menorquín y que murieron fuera de la Isla por la misma causa».

El trabajo que ha obtenido mayor puntuación, y que por tanto, a falta de resolver las alegaciones, recibe la ayuda, es el presentado por el historiador Josep Portella. En su caso, incluye hasta 300 biografías de víctimas pero solo del bando republicano. Si se confirma la subvención, dispondrá de un plazo de un año para entregar la documentación elaborada.

El recurso de Marc Pallicer

La denegación de la subvención al historiador Marc Pallicer es, según el informe de la comisión, por «incumplimiento de la base sexta con relación con el mínimo de valoración exigida para la formación y trayectoria del investigador o equipo de investigadores en el ámbito del conocimiento de la presente ayuda».

Este argumento no es válido para Pallicer, quien recuerda «anteriormente ya realicé otro estudio similar, con 122 biografías de víctimas del bando nacional que me encargó el propio IME». Por eso, no entiende que no se le reconozca la formación.

«Soy historiador, ya tuve una beca, he publicado un libro sobre el Maqui Bernat Villalonga Tudurí, dos capítulos de mi libro sobre la prostitución en Menorca se centran en la Guerra Civil y la posguerra y he hecho varias conferencias, incluso para el IME, sobre represión y exilio», enumera. De ahí que «sólo pido que revisen las puntuaciones y que me muestren las de los otros trabajos presentados», teniendo en cuenta que su proyecto incluía 175 biografías, más o menos la mitad de cada bando.