La Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA) obliga al plan especial de ordenación del núcleo rural de Llumena, en Alaior, a pasar una evaluación ambiental estratégica ordinaria y no simplificada, como pretendía el Ayuntamiento, que ha asumido el coste de elaboración del proyecto e impulsado su tramitación tras negociarlo con los propietarios de la zona. «Si el Ayuntamiento no colabora será muy complicado que se regularice», afirma el concejal de Urbanismo y Hacienda, Cristóbal Marqués, «aunque ya les advertimos de que la tramitación va a ser larga».

El Consistorio ya está en la tarea de subsanar las deficiencias señaladas por la CBMA, afirma Marqués. Entre otras, según la resolución del organismo, está el hecho de que hay cuatro parcelas catastrales de las 25 que forman el núcleo que están afectadas por un riesgo potencial de inundación, según la aprobación inicial de la revisión del Plan Territorial Insular (PTI).

También se solicitan acciones para asegurar el cumplimiento del Plan Hidrológico respecto a la evacuación y tratamiento de aguas residuales de las edificaciones de Llumena, dado que el proyecto municipal no prevé la conexión a la red general de saneamiento. En la actualidad las viviendas disponen de fosas sépticas autónomas y el plan especial contempla que siga así mientras se cumplan las exigencias del Plan Hidrológico.

En el apartado energético, el plan afirma que el 100 % será con energías renovables (placas solares o pequeños molinos de viento), pero Medio Ambiente echa en falta información sobre cuál es la situación actual y qué medidas se incorporan para garantizar el autoconsumo.

La cuestión hídrica es transcendental y una de las más analizadas por la Comisión, y abarca tanto el abastecimiento de agua potable, como el saneamiento, la depuración, la protección de acuíferos, la disminución de la contaminación y las aguas regeneradas. El informe de Medio Ambiente señala que «no queda claro» en qué consiste la autosuficiencia de agua potable a que se refiere el plan especial, ya que en realidad las previsiones de suministro a las que se hace referencia son «únicamente externas al núcleo rural», mediante la canalización desde el pozo ubicado en Llumena des Fasser o camión cisterna. En este sentido, la Comisión apunta que no hay información en el plan sobre la autorización del pozo, ni sobre cuál sería la demanda de agua potable para garantizar el suministro en el núcleo cuando se ejecute y desarrolle el plan especial.

El documento ambiental del plan para regularizar Llumena carece de las medidas de ahorro de agua que se deben prever en nuevas edificaciones destinadas al uso residencial, ni tampoco aporta información sobre la existencia de sistemas de depuración. Por último, menciona otra cuestión espinosa como son las piscinas.

El informe de Medio Ambiente indica que «si bien las condiciones para la construcción de piscinas no han sido incluidas en la ordenación propuesta dentro del plan especial, estas incumplen el Decreto Ley 9/2020 que les son de aplicación». El decreto establece que no puede haber más de una piscina por finca y que la lámina de agua de las nuevas piscinas en suelo rústico no puede exceder de 35 metros cuadrados y un volumen de 60 metros cúbicos.

163.735 metros cuadrados y un máximo de 25 casas

La superficie de la zona de huertos de Llumena es de 163.735 metros cuadrados en suelo rústico y con los únicos usos admitidos de agrícola no profesional, con cultivos hortícolas para consumo familiar propio o como actividad de ocio; el uso residencial unifamiliar y los equipamientos destinados al servicio interno del núcleo o de utilidad pública. Hay en total 25 parcelas, el plan especial prevé la construcción de una sola vivienda por parcela, de no más de 90 metros cuadrados, por tanto se contemplan 25 viviendas y un máximo de población de 75 habitantes.

Llumena, junto con Biniguarda, son las dos parcelaciones en rústico del municipio de Alaior que el PTI contempla como susceptibles de regularizarse y ser núcleo rural. El Camí de Llumenes conecta el núcleo con la carretera general y según la ficha del Consell, el grado de ocupación del territorio es bajo y el inicio de las construcciones figura como indeterminado.