«El puerto de Maó llevaba un buen ritmo para ir solucionando el tema de los amarres para diferentes esloras y nivel económico, una balanza que siempre ha de tenerse en cuenta para que los residentes y los de menos poder adquistivo no queden fuera», reflexiona Justo Saura, presidente de la Asociación de Empresarios Náuticos y de PIME Menorca.

¿Qué ocurrió? «Una denuncia, creo que sin fundamento, provocó un cambio en la dirección de Autoridad Portuaria (APB)». Luego cuando el nuevo presidente (Francesc Antich) aún no había puesto la marcha ‘avante’ sin repasar con lupa el estado de las cosas, un problema de salud le apartó de la responsabilidad y el relevo (Jaume Colom), en opinión del mundo portuario, transmite sensación de provisionalidad, «ya que no tiene tiempo casi de ponerse al día ni de tomar decisiones importantes hasta después de las elecciones». Este motivo y, sobre todo, «un miedo que no se puede entender hace que el puerto de Maó esté prácticamente parado, sobre todo de nuevas iniciativas», agrega Saura.

Durante esta singladura más reciente, la de los últimos años, «hemos tenido el inesperado visitante de la covid», que trastocó planes y ahora «llegamos a una temporada que se presenta muy insegura en cuanto a poder atender a los visitantes como se merecen», agrega el empresario náutico.

Su dicurso se ha caracterizado siempre por la crítica y la reivindicación hacia el puerto de Maó, «que es una puerta muy importante para la economía menorquina y que tenemos medio cerrada», apunta, porque cree que no se está aprovechando todo el potencial que desprende.

«Tendríamos que saber que el turismo náutico no solo va en barco, también se beneficia el comercio, la restauración y la industria auxiliar. Preservar la Isla significa cuidar su economía, que es la que nos da el estado de bienestar que disfrutamos. Medio ambiente y economía han de ir necesariamente de la mano», concluye.