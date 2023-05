La concejal del PSOE y responsable del área de Ferias y Mercados en el Ayuntamiento de Ciutadella, Sandra Moll, responsabiliza a la edil del PSM y delegada del departamento de Recursos Humanos, Laura Anglada, de los retrasos que está sufriendo la notificación a las personas admitidas para formar parte de los distintos mercados durante la temporada estival. Eso es, por la falta de personal que afecta a la concejalía de la socialista, lo que ha impedido culminar el trámite.

El 28 de febrero expiró el plazo para que, los interesados en formar parte de alguno de los mercados de Ciutadella, presentaran sus solicitudes. Concretamente, para los de Costa Marina, que es el más demandado, y los de Capllonc, el Mercat Artesanal y el Mercat d’Estiu de Cala en Bosc.

«Es muy vergonzoso»

Esta demora la denuncian afectados. «Puedo entender su malestar, porque necesitan saber si han sido admitidos o no», apuntaba ayer Sandra Moll, quien reconocía que «es muy vergonzoso». «La verdad es que las notificaciones no se han hecho porque no tengo personal», justificaba, a la vez que añadía que «hace días que reclamo una sustitución para una baja, pero la concejal de Recursos Humanos no lo activa». Y eso que «ni siquiera pido cubrir toda la baja, solo dos días para hacer las notificaciones».

Preguntada por este diario, la concejal aludida, Laura Anglada, descartó hacer ningún tipo de comentario sobre lo señalado por Moll, defendiendo en cuanto a disputas, que «no lo hemos hecho en ocho años y no voy a hacerlo ahora». Lo que sí hizo la edil del PSM fue exponer que «las bajas no siempre son fáciles de cubrir, especialmente si son de corta duración, porque mucha gente no quiere dejar un trabajo que ya tiene por unos días».

En cualquier caso, aseguró Anglada que la falta de personal en la concejalía de Mercados «está encaminada y en los próximos días se notificará a las personas admitidas para los mercados». Lo harán «destinando a alguien de la casa» a esta labor, aunque sea dejando de lado sus atribuciones habituales. En cuanto a los distintos mercados, Sandra Moll avanzó que no hay cambios respecto al año pasado. Habrá un total de 76 paradas.

Desencuentros entre socios

El cruce de reproches entre el PSOE y sus socios del PSM en el gobierno de Ciutadella por el retraso en la notificación de los mercados de temporada no es el primero de este mandato. Las discrepancias han ido a más en la recta final del mandato, llegando a su punto álgido cuando los socialistas pidieron anular la ordenanza que obliga a los bares del centro a disponer de vigilantes nocturnos en la puerta.

En uno de los primeros actos de la precampaña electoral del PSOE, la candidata socialista a la alcaldía, Carol Cerdà, criticó la «inactividad» del gobierno de Ciutadella y culpó de esta situación al PSM. La presidenta Susana Mora, por su parte, criticó que «Ciutadella es un claro ejemplo de mala planificación urbanística», un área gestionada por los ecosoberanistas. El PSOE de Ciutadella también se ha desmarcado de la propuesta de sus socios para la Plaça des Born.