La empresa de transporte discrecional Berlinas Menorca impugnó la licitación de las licencias de VTC el año pasado por considerar, pese a estar interesada en este tipo de autorizaciones, que «no regulaba bien la actividad, las licencias que se daban no hacían realmente de VTC», declaró ayer el gerente de la firma, JuanFrancisco Gómez.

La Asociación Menorquina de Radio Taxi también presentó un recurso de alzada contra el acuerdo de la Administración insular que recogía la convocatoria de estas licencias para Vehículos de Turismo con Conductor. Lo hizo unos días antes del inicio de la concesión temporal, lo que dejó sin margen de maniobra a la institución, que ya había recibido 41 solicitudes. De eso ha pasado un año y desde Berlinas Menorca aseguran que no tienen «ninguna noticia, ni nosotros ni ninguna empresa interesada, que sepamos no hay nada publicado ni nos han preguntado», señala Gómez, quien además considera que tal vez ya, con el mandato a punto de terminar y la temporada iniciada, no sea el momento más adecuado de aprobar ese reglamento. «Sacarlo ahora con prisas, a punto de unas elecciones, cuando ya se han perdido veinte años durante los cuales ni unos ni otros han querido regular el sector, no sé si es lo mejor», apunta. Su opinión personal es que «no sería ni ético ni correcto» porque lo que vería correcto es que el Consell lo elaborara «asesorado por los transportistas, para no crear competencia con cualquiera de los sectores interesados», algo que hasta la fecha, afirma, no ha sucedido.