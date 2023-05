La Asociación de Comerciantes de Menorca (Ascome) ha solicitado este jueves mejoras en la próxima campaña de vales de consumo organizada por el Consell de Menorca, especialmente relacionadas con el sistema de reparto. Ascome ha considerado que se han creado «agravios» entre los potenciales beneficiarios en favor de los más ágiles con las herramientas digitales y en detrimento de mayores y personas sin o con acceso limitado a las nuevas tecnologías. «Si realmente se trataba de una campaña más social seguramente existían acciones públicas mucho más eficaces», han matizado.

DOCUMENTO | Encuesta de valoración de los vales de compra del Consell 2023

Asimismo, los comerciantes ya manifestaron en su momento no estar de acuerdo con la exclusión de gran parte de las actividades comerciales que se habían podido adherir en ediciones anteriores. «Para los comercios con más de un epígrafe que ahora solo podían cambiar los vales para determinados productos, ha sido muy complicado explicárselo a los clientes y consumidores, especialmente si habían participado en anteriores donde entraban todos sus productos"», han lamentado antes de criticar que este hecho «ha generado diferencias injustas entre empresas locales que en anteriores campañas no existían».

Otro punto en que Ascome expresó con antelación su escepticismo fue en que el valor de los vales utilizados en cada operación pueda representar hasta el 100 por ciento del precio de la compra.

En esta línea, han remarcado que el 77,8 por ciento de los comercios encuestados prefiere que el valor de los vales utilizados tenga que representar, como máximo, un tercio del precio de la compra. «Con esta última proporción la inversión pública realizada en 2023 de 2 millones de euros en vales podría haber generado, por ejemplo, una actividad comercial de 6 millones de euros, con compras más repartidas en el tiempo, menos impulsivas y más reflexivas», han indicado. «Si el consumidor debe poner una contrapartida valorará mucho más la iniciativa», han concluido.