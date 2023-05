Desde la Asociación Menorquina de Cafeterías, Bares y Restaurantes de PIME, con más de un centenar de asociados, su presidente Antoni Sansaloni explica que el jueves fueron informados por personal del Consorci de Residus i Energia de Menorca del inicio a partir del 15 de mayo de la recogida selectiva de residuos puerta a puerta en los establecimientos de hostelería.

Desde la Asociación de comercios de Menorca Ascome su secretario Jordi Bosch indica que no han sido informados de la nueva recogida de residuos y que es interesante para los 400 asociados una información clara de los días y horas de recogida, con todos los festivos y en todas las zonas. También cómo serán los contenedores para cada comercio.

Sansaloni opina que «la iniciativa es buena, pero no parece que hayan pensado en los restaurantes porque no recoger la materia orgánica el sábado que es el día que más negocio hacemos, no es lógico». En los dos calendarios que se han repartido para las zona centro, por un lado, y para Ciutadella y Sant Lluís se indica que la materia orgánica se recoge entre las 0 y las 6 de la mañana, todos los días excepto el sábado, aunque no aclara si se recogerá la basura después de la cena del viernes o del sábado. «Cualquiera de los dos días son de los que más sale la gente y más se trabaja. El mejor día que podían descansar de la recogida podía haber sido quizás el lunes por la noche».

La recogida de envases y papel y cartón entre las 12 y las 13 horas del mediodía tampoco parece buen horario para el representante de PIME «porque coincide con la hora de abrir el comedor y hay muchas horas antes para recoger los residuos en la puerta» según Sansaloni.

«La idea es fabulosa» insiste «pero no habría costado nada sentarse con las patronales».