La puesta en marcha de la recogida de residuos selectiva en la puerta de los comercios de toda la Isla -excepto Maó y Es Castell- se ha iniciado esta semana en Ferreries con cierta confusión por parte del sector hostelero. Falta también concreción en las fechas de implantación en otros núcleos como Es Mercadal y zonas de Es Migjorn como Sant Tomàs y Son Bou de Alaior, donde debería incorporarse en los próximos días pero ni desde el Consorcio de Residuos y Energía de Menorca ni desde los ayuntamientos disponen de fechas concretas.

El director insular de Medio Ambiente Esteve Barceló comunica que «este mes se añaden recogidas puerta a puerta comercial en Ferreries de diversas fracciones, que se suman a la recogida selectiva en contenedores de vía pública».

El cambio en la recogida de basuras -en fase de implantación ahora en comercios, restaurantes y establecimientos como hoteles- implica separar el vidrio, el cartón y papel y los envases ligeros del resto de basura como ya hacen muchos de ellos utilizando los contenedores verde, azul y amarillo o los sistemas de recogida comercial pero con la novedad ahora de separar la materia orgánica y dejar los residuos en la puerta del negocio, lo que comporta un período de adaptación.

Cambio a medias

Desde un hotel de Ferreries explican que aunque separan y reciclan los residuos hace años, adaptarse al sistema iniciado esta semana, en concreto a los días y horas tiene ciertos inconvenientes, sobre todo porque no está previsto recoger la materia orgánica el viernes por la noche y tampoco es suficiente, dicen, la recogida de vidrio dos veces por semana. Así pues, se adaptarán a medias, aprovechando la recogida en la puerta del establecimiento algunos días y reciclando los residuos como el vidrio en los contenedores urbanos. En cuanto a la materia orgánica, el día que no se recoge en la puerta se deberá guardar en un lugar adaptado a ello como disponen los negocios medianos o grandes o bien depositar en los contenedores de la fracción resto puesto que no hay contenedores de reciclaje específicos para esta fracción.

Del nuevo sistema sorprende la falta de información en algunos hoteles y restaurantes consultados a pocos días de su implantación. La fase informativa la realiza el Consorci de Residus enviando una persona a cada establecimiento para explicar las cinco fracciones de los residuos, el calendario semanal de recogidas y los contenedores que se les facilitarán entre otras cosas.

Campistas que reciclan

Por su parte, desde el camping Son Bou, en la zona centro donde debe iniciarse la recogida selectiva en los próximos días, informan que han recibido la visita informativa y aunque no saben el día de la puesta en marcha, lo valoran como un cambio muy positivo. Sus clientes están muy sensibilizados con el medio ambiente, dicen, y reciclan mucho. Ahora separarán la parte orgánica en un contenedor marrón.