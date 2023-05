En Ciutadella, la cuesta del final del Pla de Sant Joan que sube hasta el Bastió de sa Font, quedará libre de público durante la celebración de los juegos ecuestres tanto de la mañana como de la tarde del Dia de Sant Joan. Así lo estipula el Plan de Autoprotección de los Jocs des Pla, vista la peligrosidad que supone la presencia de espectadores en ese punto, donde el año pasado hubo un atropello de graves consecuencias.

El pleno municipal aprobó el jueves el Plan Director de las Fiestas de Sant Joan y los planes de autoprotección (PAU) del Caragol des Born y de los Jocs des Pla. Unos documentos que incluyen novedades, como especificaba ayer a «Es Diari» el jefe de la Policía Local, Diego Pastrana.

«El accidente del año pasado hizo replantear bastantes cosas», apuntaba Pastrana. Por eso, «no será posible situarse junto a los muros y se instalarán barreras, con personal de seguridad», para evitar incidentes si un caballo saliera desbocado. Además, se instalará un segundo semáforo (como el que se ubica en la torre de Ca n’Arguimbau) para advertir de las carreras y, para ayudar a los cavallers, se instalarán luces intermitentes naranjas a una distancia prudencial de la cuesta «para que empiecen a frenar al caballo».

Por otro lado, «se instalará un circuito cerrado de televisión con ocho cámaras de 360 grados que cubrirán todo Es Pla», algo básico para «tener una visión completa de lo que ocurre en todo momento» para poder actuar con la máxima efectividad.

Caragol des Born

El día 23, en la Plaça des Born se cortará el acceso desde el Carrer de la Puríssima, calle que únicamente se podrá utilizar para salir. Así, el flujo de gente que se dirige al Caragol des Born se desviará por las calles Nou de Juliol y Joan Benejam.

Este año, «IB3 no podrá utilizar drones, porque obliga a parar los flujos de gente al no estar autorizados a volar sobre personas». Por eso, según Pastrana habrá inhibidores y «los únicos drones que podrán volar son los de Emergencias», y «el vuelo de los helicópteros no podrá ser bajo ni estático, para no afectar a los caballos».

Tanto en Es Born como Es Pla no se podrá acceder con envases de más de 0,5 litros, ni se podrán comprar dentro, y en cuanto al uso del casco para caixers menores de 14 años «es una recomendación, ahora mismo no hay debate, será un tema a valorar en la Junta de Sant Joan».