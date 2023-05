Los trabajadores de la empresa Tuv Rehinland Certio, la empresa concesionaria de las plantas de la ITV de Maó y Ciutadella, tienen previsto iniciar este martes la huelga indefinida cuya convocatoria anunciaron el pasado día 12 como última medida de presión para exigir que la empresa cumpla con los compromisos adquiridos en cuanto a sus condiciones laborales. El paro amenaza con agravar el colapso que sufre este servicio esencial en Menorca, con demoras de hasta tres meses.

La reunión para tratar de llegar a un acuerdo de conciliación este lunes en la sede del Tribunal de Arbitraje y Mediación de Balears, en Maó, no ha podido llegar a celebrarse porque la empresa no se ha presentado al acto ni tampoco ha enviado a ningún representante. Sí han acudido los de los trabajadores y el director insular de Transportes del Consell, Damià Coll, a quien habían convocado los propios empleados para que pudiera estar al corriente de lo que se trataba en el encuentro.

La ausencia de la empresa en el Tamib no ha sorprendido por completo a los trabajadores de Certio. Ya el pasado miércoles, en una reunión entre las dos partes, Certio insinuó que si no había un acuerdo antes de la convocatoria en el Tamib no podría asistir al acto de conciliación como así ha sucedido en la mañana de este lunes.

Sin servicios mínimos todavía

«Dejaron caer que no venían pero pensamos que igual era una estrategia», explica uno de los representantes de la estación de Maó. La convocatoria de huelga indefinida, señala, «sigue adelante». Falta precisar que les sean comunicados los servicios mínimos que tendrán que cubrir. Está previsto que cuando acabe la jornada los trabajadores vuelvan a reunirse para valorar la situación. «La convocatoria sigue adelante pero estamos abiertos en cualquier momento a dialogar con la empresa», indica el representante de la planta de Ciutadella.

Los empleados de Certio exigen una adecuación de sus salarios. Señalan que la empresa incumple reiteradamente sus compromisos que asume, en alusión al último acuerdo laboral en 2021 con implicación del propio Consell. Pasan por cubrir las plazas vacantes, mejorar salarios y reducir la sobrecarga de trabajo.