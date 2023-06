Las pruebas de acceso a la universidad para estudiantes de bachillerato, determinantes para entrar en la facultad deseada, se realizan desde este martes en el recinto ferial de Maó y en la sala multifuncional del Canal Salat de Ciutadella con 453 matriculados en la Isla.

El segundo en acabar el examen de Historia de España en Maó, Lenny Mudersbach del IES Josep Miquel Guàrdia de Alaior, comenta muy tranquilo que quiere hacer estudios literarios en la UB de Barcelona donde pedían un 7,8 sobre 10 y dice que va «sobrado». Ha contestado la pregunta sobre la Segunda República porque le gustaba más y confirma que ha entrado también Primo de Rivera, como se rumoreaba porque se cumplen 100 años de su golpe de Estado.

Gissella Loayza del IES Joan Ramis i Ramis de Maó quiere hacer odontología, fuera de Balears, y necesita un 12, que se puede conseguir con la nota más los puntos de la fase voluntaria. El examen de química «ha sido fácil, me ha ido bien y siento que he aprobado, aunque estaba muy nerviosa» dice. Le han preguntado «cosas de equilibrios, configuraciones electrónicas... lo que hemos estado haciendo todo el curso». María Jesús Tejerina de la Escuela de Arte de Maó quiere estudiar Magisterio o Derecho, dice que estaba «muy nerviosa, fatal, el corazón a mil... Pero ya está».

Beatriz Fernández del instituto Ramis quiere estudiar filología inglesa en la UIB y «con un cinco y pico» ya entraría. Le ha ido «muy bien el de Historia del Arte; el más fácil que he hecho... sobre Grecia, Roma... y el de Historia de España no me lo había mirado mucho pero ha sido bastante fácil». Aunque no estaba nerviosa «el cuerpo se pone nervioso» dice.