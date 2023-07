El presidente del Consell insular, Adolfo Vilafranca, mantuvo ayer un encuentro institucional con la Sindicatura de Greuges de Menorca. Vilafranca se reunió con los síndicos que forman parte de este organismo (Maria Josefa Gil, Maria Coll y Alfredo Benosa) para tratar, entre otras cuestiones, la realidad de la cita previa. Es este, precisamente, un tema que en reiteradas ocasiones ha sido motivo de pronunciamento por parte de la Sindicatura de Greuges, que ha abogado públicamente por eliminar la cita previa. En el último encuentro de Sindicaturas y Defensores de la Ciudadanía de Balears, los síndicos de greuges de Menorca defendieron que ninguna ley ni norma de rango inferior ampara esta fórmula de atención. En este sentido, concluyeron que la cita previa podía ser vista como una limitación de derechos que impide el acceso libre a los servicios públicos. «La cita previa no está regulada, la cita previa obligatoria no es legal, por tanto, no es exigible. La cita previa puede estar vulnerando derechos porque dilata plazos en derechos fundamentales como empadronamiento, atención social o trámites legales», afirmaron.