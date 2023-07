La instrucción se deja al albur de las empresas náuticas que alquilan barcas sin licencia sin previsión de que vaya a ir más allá. Aclaran desde Capitanía Marítima que no se ha trasladado a un marco regulatorio con valor jurídico y que «ha quedado en un código de buena conducta de las empresas». Es, de este modo, una instrucción interna «que en sí no tiene ningún valor» y consideran que es «jurídicamente complicado intentar regular una cosa que no existe en una norma base».