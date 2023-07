El equipo de gobierno del PP y Per Balears en Sant Lluís no dará marcha atrás en su postura de ampliar las horas de apertura al tráfico de Es Cos, retrasando el horario peatonal hasta las 18.30 de la tarde. Del 1 de julio al 31 de octubre esta calle del centro del pueblo cierra todos los días, de lunes a sábado, desde las 18.30 horas hasta la 1 de la madrugada ya del día siguiente, y los domingos las 24 horas. De lunes a sábado se reabre a la 1 de la madrugada para permitir el paso de camiones de residuos y vehículos en general. Y así seguirá a pesar de las firmas que ha recogido una plataforma vecinal y la pregunta planteada en el último pleno por la oposición socialista.

El teniente de alcaldía de Movilidad, Jorge de Diego, de Per Balears, respondió en esos términos durante el último debate plenario al concejal del PSOE, Alonso Santos, quien defendió la peatonalización de la calle y criticó el cambio por ser, dijo, «una decisión unilateral» que no cuenta con consenso.

De Diego confirmó a los socialistas que, efectivamente, tal y como ocurrió en mandatos anteriores con la izquierda en el gobierno municipal, la ampliación de las horas de tránsito rodado en Es Cos es «una decisión política», ya que se trata de una promesa incluida en los programas electorales del PP y de Per Balears para los comicios del 28-M. El nuevo horario, añadió De Diego, está avalado por el apoyo de la Asociación de Comerciantes «no dos o tres por los que nos dejemos presionar», señaló el edil de Per Balears, quien insistió en que ellos, los pequeños comercios, son junto con los vecinos «unos de los principales implicados» y afectados por las restricciones. Para el PSOE, que apoya la iniciativa vecinal contra el retraso de la hora de cierre al tráfico de la vía –al igual que lo hace Volem–, no hay unanimidad entre los comerciantes y la asociación tampoco los representa a todos. Por su parte, el equipo de gobierno da por zanjada la cuestión. Afirma el concejal Jorge de Diego que a lo largo de este mes «hemos estado pendientes de lo que ocurre en Es Cos», para ver cómo marchaba la aplicación del nuevo horario, «y no hemos visto una alteración preocupante como para rectificar nuestra decisión».

La polémica sobre la peatonalización parcial de Es Cos surgió al final del pleno mensual celebrado en el Ayuntamiento, a raíz de una pregunta formulada por el grupo del PSOE sobre los cambios introducidos desde el pasado 1 de julio que retrasan el cierre al tráfico en dicha calle.