El primer pleno del nuevo ciclo político en el Consell aprobó este lunes el organigrama y retribuciones del nuevo equipo de gobierno de PP y Vox, que en relación al anterior mandato reduce de 18 a 16 el número de directores insulares, pero que incorpora un conseller no electo y una vicepresidencia. La reducción de los costes en sueldos políticos, (las retribuciones se mantienen intactas) es de apenas un 4,3 por ciento y ese ahorro mínimo centró el debate. PSOE y Més per Menorca, ahora en la oposición, celebraron que el nuevo Consell mantenga una estructura parecida a la del anterior mandato y recuerdan las críticas que el PP les dedicó en 2019 cuando el tripartito de izquierdas elevó de 13 a 18 el número de directores insulares, tildando la estructura de «sobredimensionada».

«Decían que eran demasiados cargos, pero cuando les ha tocado gobernar lo han mantenido, el tiempo nos da la razón», señalaba Bàrbara Torrent, que ejerció de portavoz del Grupo Socialista en el día en que Susana Mora tomó posesión de su cargo de consellera. Desde el PSOE aseguraron que «nos alegramos de que así sea porque pensamos que el Consell es la primera institución que representa a los menorquines y debe ser una institución fuerte y con músculo». En el mismo sentido, el portavoz de Més per Menorca, Josep Juaneda, manifestó que «nos satisface comprobar que el nuevo gobierno mantiene en lineas generales la misma estructura del mandato anterior».

PSOE y Més per Menorca votaron a favor del nuevo organigrama y las retribuciones del equipo de gobierno subrayando no obstante algunos cambios que les generan inquietud. Torrent criticó que se unifiquen las direcciones insulares de Ordenación Turística y Ordenación Territorial. Considera que «si se promete la agilización administrativa y lo primero que hacen es juntar dos cargos, no sé si ayuda demasiado. Uno de los primeros retos es seguir combatiendo el alquiler ilegal, que dificulta el acceso a la vivienda. Juntar las dos direcciones no nos parece acertado».

Por su parte, Juaneda aplaudió que Cooperación Local pase a formar parte del departamento de Medio Ambiente y centró sus críticas en las «contradicciones» en las que a su entender cae el nuevo equipo de gobierno, por ejemplo, dando áreas de gestión a Vox: «Roza lo absurdo, es un partido que aboga por la eliminación de las comunidades autónomas, lo que implicaría por ejemplo la desaparición de este Consell». También expresó sus dudas sobre las áreas entregadas a Vox, sobre Vivienda y Agenda Urbana: «Cómo puede llevar a cabo esta gran tarea una formación que niega el cambio climático como hizo Maite de Medrano en el debate electoral».

El portavoz del Grupo Popular, Joan Torres, defendió que el ahorro en directores insulares es del diez por ciento y afirmó que «estamos convencidos de que la reducción de direcciones insulares serán económicamente favorables por pequeña que sea», antes de reclamar a la oposición que respete el ‘fair play’ político, los famosos cien días de gracias antes de verter críticas sobre la gestión del nuevo gobierno. La consellera de Vox, Maite de Medrano, solo respondió a las alusiones asegurando que «atenderemos las preocupaciones reales y las necesidades vitales de los menorquines, entre las que por supuesto está la vivienda y muchas otras más».